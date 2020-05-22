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贾跃亭个人破产重组获美国法院正式确认通过

2020/5/22 10:48:41来源：新浪科技作者：泽宇责编：懒猫评论：

5月22日上午消息，据FF消息，历经七个月的申请、谈判、投票和法院确认，备受关注的Faraday Future（FF）创始人兼CPUO贾跃亭（YT）的个人破产重组终于在洛杉矶当地时间5月21日举行的听证会上获得了加州中区破产重组法院的最终确认和通过，尽管有极个别债权人依然在听证会上表达了反对意见，但绝大多数债权人和法官均表达了支持意见。这意味着贾跃亭个人破产重组正式进入生效流程，有望在六月初正式生效。

从去年10月贾跃亭在美国特拉华州破产法院申请个人破产重组开始，历经管辖法院变更，个别债权人反对，债权人深度尽调，多次调整方案核心条款等诸多波折，终于迎来了实质性的成功。继三周前在债权人投票中获得超过80%以上的支持率以后，美国加州中区法院大法官Zurzolo在法律层面也对破产重组方案进行了确认和通过。至此贾跃亭个人破产重组已经正式进入最后生效阶段，生效日期有望在六月初。

Zurzolo法官在听证会后发布判决书上正式确认了债务人（贾跃亭）为本次破产重组最终确认动议的胜诉方。

贾跃亭债务处理小组表示，非常感谢加州中区法院的公正判决，以及感谢包括投反对票的债权人在内的全体债权人的理解和支持，贾跃亭先生将继续与债委会和债权人信托受托人紧密合作，对所有债权人一视同仁，继续把FF价值做大做强，继而推动债权人信托价值不断放大，完成尽责到底的承诺。

另据了解，个人破产重组方案在六月初正式生效后，贾跃亭也将把目前个人所持的全部FF股权转入债权人信托，贾跃亭作为FF创始人也不再拥有任何一股FF股权，公司日常管理权也交付给FF全球CEO毕福康，但将继续以FF全球CPUO和全球合伙人身份继续推动FF走向成功。

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关键词：贾跃亭

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