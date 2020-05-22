虎视眈眈的科技巨头准备迎接一波“收购潮”

行业分析师表示，在新型冠状病毒疫情的影响过去之后，预计今年晚些时候大型科技公司将开始大举收购规模较小的科技公司，尤其是在云计算、远程协作等疫情期间需求激增的领域。

市场研究机构International Data Corp科技研究总监普雷特（Del Prete）表示，未来几年，许多大型IT供应商将寻求填补技术空白或向新市场扩张，其中的一部分手段是通过收购那些陷入困境和需要资金的初创公司。



这些缺口包括云计算、远程协作、访问管理和其他远程办公等领域，这些领域在疫情封锁期间的需求激增。

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner高级研究总监阿扎汉姆(Max Azaham)指出，今年3至4月份，有130多家科技公司从投资者那里筹集了约1500亿美元资金，其中光是13家头部公司就占到了总额的60%。

他认为：“这些大型科技企业有足够的现金来抵御疫情，并且有多余的资金用于未来一年的收购计划。”

今年4月，Gartner发布了一份研究报告，警告初创科技公司要为被大型科技公司收购做最充分的准备。该报告指出，在过去的疫情期间，并购活动也出现了相应的下滑，不过随着疫情的消退，并购活动的步伐会加快。

报告称，2001年经济衰退时也出现了类似的情况，当时科技巨头开始收购电子商务软件制造商，而2007至2009年的经济衰退则引发了对云计算和软件即服务公司的需求。

无论结果如何，对于其他企业的首席信息官来说，要避免被技术供应商捆绑或者把大部分企业系统掌握在单个技术供应商手中的潜在风险，可能会变得更加棘手。

阿扎汉姆认为：“对于终端用户来说，可供选择的技术供应商可能会减少。”

本文撰稿人是Angus Loten为哥伦比亚大学理学硕士，是《华尔街日报》的商业和科技记者。