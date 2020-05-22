终于，贾跃亭可以破产重组了！他下周能回国吗？

贾跃亭可能又要掉眼泪了。

贾跃亭债务处理小组今日对外宣布，洛杉矶当地时间5月21日,美国加州中区破产法院正式确认并通过了Faraday Future（FF）创始人兼CPUO贾跃亭的个人破产重组方案。

尽管有极个别债权人依然在听证会上表达了反对意见，但绝大多数债权人和法官均表达了支持意见，这意味着贾跃亭个人破产重组正式进入生效流程，有望在6月初正式生效。

贾跃亭债务处理小组称，贾跃亭个人破产重组方案获得法院批准也为FF尽快完成股权融资解除了最大的障碍。

问题来了：破产重组了，贾跃亭就能回国了吗？

贾跃亭破产重组的全历程

2019年10月14日，贾跃亭债务处理小组发布《有关贾跃亭先生个人破产重组及成立债权人信托的声明》（以下简称“声明”），正式承认贾跃亭已于美国当地时间10月13日根据美国相关法律第11章（chapter 11）主动申请个人破产重组，这将成为解决贾跃亭个人余下债务并保障债权人利益的最佳方案。

根据该解决方案，贾跃亭在英属维尔京法院的禁令解除后，将把美国法院认定的全部个人资产，即个人持有的全部FF股权及相关收益权正式转入债权人信托；该信托由债权人委员会和信托受托人控制和管理。

该方案完成后，贾跃亭将不再持有任何FF的股权。

与此同时，他还主动给债权人提供了三重保证。首先，债权人依然保留对贾跃亭及其他直接债务人原有被冻结的所有中国资产的处置权；第二，除贾跃亭之外的原有债务人，继续履行他们的还债义务；第三，与之前只是拥有向担保人贾跃亭要求偿债的权利相比，全体债权人根据本方案在法律上有权利通过债权人信托参与贾跃亭资产的处置并获得相关的收益。

据贾跃亭债务处理小组披露，“直至乐视崩塌以来，截至目前贾跃亭已替公司偿还债务超30亿美金，待偿还债务总额约为36亿美金，减去已冻结待处置国内资产以及可转股的担保债务，债务净额约为20亿美金。”

不过，在随后的2个月，2019年12月11日，贾跃亭个人破产重组又出现了变动。有债权人（上海奇成悦名投资合伙企业（有限合伙））开始提议取消这一议案。

“贾跃亭的90多家债权人中，只有两三家支持奇成的提议。”上述贾跃亭债务处理小组负责人对外表示。

2019年12月19日，特拉华州破产法庭正式决议：正式宣布批准贾跃亭个人破产重组在加州中区继续推进，并彻底驳回上海懒财、奇成及极少数债权人方提出破坏所有债权人共同利益的撒消该破产重组计划的动议。

此后，贾跃亭破产重组的案件开始顺利进行。2020年3月2日，贾跃亭向美国加州中区法院提交最新版破产重组披露声明，至此所有破产重组相关文件均已提交完成。

同时，贾跃亭债务处理小组对外表示，“经过贾跃亭、甘薇和债委会的三方协商,甘薇放弃了优先分割夫妻共同财产的权利，将会在债权人信托成立后与全体债权人平等受偿，而且权利主张仅占信托总额的13%左右。”

2020年3月20日，贾跃亭先生的破产重组披露声明和申请持产债务人贷款的动议获得了法院的批准。与此同时，法院全面驳回了上海懒财试图驳回该破产重组案的动议。

这意味着贾跃亭的破产重组计划可以启动债权人投票程序。一旦该计划获得了债权人的投票支持，并且获得了法院的批准，贾跃亭的破产重组方案则可以立即生效。

2020年5月22日，历经7个月的申请、谈判、投票和法院，贾跃亭的个人破产重组终于在洛杉矶当地时间5月21日举行的听证会上获得了加州中区破产重组法院的最终确认和通过。

消息称，这意味着贾跃亭个人破产重组正式进入生效流程，有望在六月初正式生效。

在贾跃亭这7个月的个人破产重组过程中，Faraday Future（FF）已经重新组建了新的团队。2019年9月3日，FF正式任命原毕福康CEO毕福康为公司CEO，同时，FF创始人贾跃亭将辞去原CEO职务，出任CPUO(首席产品和用户官Chief Product & User Officer)。

此后，FF陆续纳入新的高管。毕福康任命之后，曾在接受媒体采访是表示，目前FF产品和人才俱备，唯一缺少的就是资金。

他表示，虽然整个资本市场的情况并不乐观，投资人的隐忧也确实存在。但是随着贾跃亭个人破产重组方案的提出，以及目前和债权人的沟通，贾跃亭对于FF的负面影响正在逐渐缩小。

分析认为，贾跃亭个人破产重组方案的完成，将会加速FF新的融资。

据悉，FF有计划让FF91在2020年的9月份之前完成上市。

贾跃亭现状：吃盒饭、住豪宅、正离婚

此前的破产文件显示，在2019年10月14日提交破产申请文件前6个月，贾跃亭每月的月收入为93810美元。

文件显示，贾跃亭的工资、薪水、消费、奖金、加班费和佣金（在所有工资扣除前）约为5万美元；来自租金和其他不动产的净收入为43819美元；以此计算，贾跃亭的月收入约为93810美元，约合人民币66.42万元。

收入挺高，住得也不错：据《市界》报道，贾跃亭通过OCEANVIEW DRIVE,INC.在帕洛斯佛迪半岛至少购买了5处房产，全部租给了贾跃亭。这五处房产坐落在Marguerite Drive路两旁，门牌号分别是7、11、15、19、91，其中7、11、19、91为独栋别墅。

但据新京报报道，有跟随贾跃亭造车多年的FF高管透露，贾跃亭平时生活非常简单，基本上是公司和家两点一线，穿的衣服都是两三年前买的，经常在公司中午吃盒饭。

此外，破产文件曾披露贾跃亭与甘薇于2019年10月11日在成都市锦江区人民法院申请离婚；随后在2020年1月，贾跃亭方面披露的一份声明显示，在贾跃亭提出破产重组以后，已申请离婚的甘薇向贾跃亭提出了接近5.71亿美元（约合人民币39.83亿）的索偿。

不知道他们离完婚没有。

贾跃亭要回国了吗？

在2019年11月11日给债权人的信里，贾跃亭开头就说，（我）时刻不敢忘记所背负的两大重任：一个是还债回国，另一个是把FF做成。

信中他还说，活着就能还债、就能回国，并深情地说“过去这几年的坚守和拯救是刻骨铭心的，隔海遥望北京但却咫尺天涯的日子更是无比煎熬。”

那么，破产重组后他能回国了吗？

此前，贾跃亭债务处理小组代表律师张淼曾表示，破产重组方案生效后，贾跃亭在美国的个人债务将自动解除，债权人无权在美国对贾跃亭继续开展任何方式的偿债要求，但是债权人在中国并没有丧失对贾跃亭的追索权利，只不过在方案生效后的四年静止期内，不得对贾跃亭提起新的诉讼及衍生诉讼，并且要根据方案的要求，及时解除对贾跃亭的“双限”和“失信非执行人”。

FF也可能需要他回国。FF全球CEO毕福康曾表示，FF中国落地计划也正在顺利推进并已经取得了非常积极的进展，并计划在贾跃亭破产重组成功后，在中国举办首场FF 91产品发布会。

在国内，很多人对他虎视眈眈，比如曾经的白衣骑士。

5月12日，在乐视网的2019年度业绩网上说明会上，乐视网董事长刘延峰就表示，贾跃亭的个人债务重组计划成功与否并不影响乐视网公司债务中贾跃亭担保的90亿元债务，因为该债务重组计划并不包括乐视体育、乐视云担保案中的90亿元。

孙宏斌，可能特别想念贾跃亭。

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