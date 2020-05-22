纽约第一牛排馆百年来首次外送，外卖App成最大赢家

纽约的米其林一星牛排馆Peter Luger Steakhouse创建于1887年，是纽约牛排馆中知名度和人气最高、也是当之无愧荣获‘纽约最佳牛排’的餐厅。新冠疫情的袭来迫使这家牛排馆在5月20日正式宣布，百年来首次开始提供外卖和店取服务。继纽约多家高端餐厅开启外卖服务以后，Peter Luger成为又一家向疫情“低头”的米其林。

自纽约实施“居家令”以来，纽约的餐饮行业受到重创。这家历经133年历史风霜的老店也被迫另辟新径。决定开展外卖服务对于这家店来说并不简单。尽管名声在外，Peter Luger为了坚持老牌传统以质量而非店铺数量为优先考虑，只开设了两家店。外卖业务显然是对质量保证的一次巨大挑战。

随着外卖业务的开展，餐厅的付款政策也进行了相应的调整。通常情况下，该牛排馆规定堂食只允许现金或储蓄卡付款。但为了外卖和店取服务的顺利进行，餐厅与外卖服务商DoorDash旗下的高端外卖应用Caviar合作，首次开始接受信用卡为主要付款方式。

（左：招牌牛排 右：餐厅菜单）

与餐厅的惨况形成鲜明对照的是，北美各个外卖应用软件却在疫情中赚得盆满钵满，收取的高额佣金让商家和顾客叫苦不迭。

Uber Eats当前收取最高至30%的佣金，为业内最高比例，连最低佣金的DoorDash也要收取10%的费用。很多餐馆一直想放弃与外卖应用的合作，不仅是因为其高昂的佣金，还因参差不齐的配送服务质量导致许多餐厅失去生意。外卖业务对餐厅来说是帮助还是伤害尚无定论。

消费者也在社交网络上纷纷吐槽外卖APP的各种费用。每次结账时，账单在菜品总价背后会显示配送费、手续费、税费、小费这几项费用，点餐花费瞬间就上了一个台阶。部分商家为了弥补佣金上的损失，还会直接抬高APP上的菜品价格。

（北美个别外卖软件结账页面截图）

除了人口密度较为集中的纽约等大城市尚未开放餐饮业，美国很多州已开始不同程度的开放。其中有些州是确诊病例曲线平缓后决定重启经济，然而有些州（如阿拉巴马）甚至是在每日病例数仍在上升的情况下就开始重启。

根据美食网站Eater截至5月21日的统计，已有38个州允许餐馆重新营业，实施不同程度的隔离措施来提供就餐服务，许多州发布了25%-50%不等的餐厅最大容量限制。比如，在德州餐厅可以向客户开放25%的店面就餐，在佐治亚、田纳西等州，聚餐人数不得超过6人。类似的措施还包括规定餐厅桌子摆设需相距6英尺左右，顾客需要提前预定等。酒吧在大多数州中被安排在下一阶段开放的范围内。

Peter Luger 牛排馆的重新开放时间尚未决定。餐厅表示，会以员工和客人的安全为首要考虑因素，可能要等到冠状病毒疫苗普及后才能重新开放堂食。

目前，纽约州每个地区的业务将分成四个阶段依次重新开放。纽约目前正处于重新开放计划的第一阶段，已开放的有施工和制造、农林渔业和狩猎业、零售（仅限于路边交易或店内取货）批发贸易。第二阶段尚未开启，包括专业服务、零售、行政服务、房地产服务等。餐饮业则要等到第三阶段才允许重新开放。最后阶段开放的将是娱乐和教育行业，各大院校是否能在秋季让学生回归校园还需等待。