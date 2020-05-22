李在镕视察后，三星电子增派300多人乘包机赴西安芯片工厂援建

5月22日消息，据国外媒体报道，三星电子今日透露，已增派300多人乘包机赴西安芯片工厂援建。

本周早些时候，三星电子副会长李在镕视察了西安芯片工厂，评估扩产计划。李在镕在视察中表示，为了确保新的增长引擎，我们需要先发制人，为即将到来的变化做好准备。

李在镕视察后，三星电子增派300多人援建。西安工厂是三星电子唯一的海外记忆芯片生产基地。

上月，三星电子已派遣200名员工来西安，协助芯片工厂扩产。