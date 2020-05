报告：美限制对华贸易，短期韩国或成半导体业最大赢家

5月22日消息,近日,美国BCG(波士顿咨询集团,Boston Consulting Group)发布了一份题为《限制对华贸易将如何终结美国在半导体行业的领导地位》(How Restricting Trade with China Could End US Semiconductor Leadership)的研究报告。

报告称,如果美国对中国限制的政策态度继续加强,韩国可能在几年内超过美国,成为世界半导体领先者;长远看,中国可能会取得半导体领导地位。

报告结合当前美国对中国技术限制的政策不确定性,评估了两种可能的情况:一是维持现状、二是彻底脱钩,对中美两国半导体产业的短期和中长期影响程度。

我们看一下这份报告中的一些关键数据:

现状:

美国半导体产业拥有绝对领导地位:美国在23种半导体产品类别中均处于领先;

中国企业需求大:中国企业占全球半导体需求的23%;

中国半导体自给自足情况:目前中国自主半导体产业只能覆盖14%的国内需求;

但,中国70%以上的半导体需求已经有了成熟的“非美国”替代供应商,也就是70%的需求可以通过第三方来获得满足;

美国2019年5月限制向华为销售技术产品的三个季度中,美国顶级半导体公司的收入中位数下降4%至9%。

BCG报告根据美国采取措施的不同,进行了建模分析,来预测美中国半导体产业面临的情况和全球半导体行业格局变化。

情形一:美国对半导体限制维持现状

如果美国维持对当前实体名单实施的限制,实体列表中的中国公司将用来自中国,欧洲和亚洲其他供应商的组件替换基于美国技术的组件;

但是,这些实体名单上公司总的半导体需求中,有10-15%的美国半导体没有直接替代供应商(仅美国能供应);

美国公司可能会失去当前在华50%以上业务,这导致美国半导体业的全球市场份额减少8个百分点,全球营收下降16%;

进而,影响美国半导体研发支出每年减少50亿美元至100亿美元,资本支出每年减少80亿美元;

导致美国失去4万多个工作岗位,其中1.5万个工作岗位在半导体行业。

美国的损失转化为中国和全球竞争对手的收益。

报告预计,中国供应商将获得美国产业损失收入的约一半,中国半导体设计的自给自足性从14%提高到25%;美国半导体公司损失的另一半收入将流向欧洲或亚洲的替代供应商口袋中。

情形二:限制升级 造成美国和中国的技术产业脱钩

报告认为,目前,中国半导体距离实现自给自足的目标还很遥远。

跟美国产业脱钩后,中国设备制造商短期内要不得不寻求(不如美国半导体产品那么先进的)替代组件,这将导致中国的PC,服务器和其他ICT基础设施设备在国际市场上可能不再具有竞争力,中国产品丧失国际市场份额和国际市场收入;

但是,报告估计,通过扩大在国内市场的份额,中国设备制造商将能够弥补海外收入损失的75%;

脱钩对美国半导体公司的直接影响是将损失来自于中国科技客户以及其他国家客户的收入,美国半导体行业收入将下降37%;

收入损失将触发美国公司的研发投资削减30%-60%,约120亿美元至240亿美元。

除了削减研发费用外,美国公司资本支出还将减少130亿美元,从而导致美国失去12.4万个工作岗位,其中3.7万个工作岗位在半导体行业。

从中长期来看,美国半导体公司的全球份额将从48%降至约30%。美国将失去其在该行业的长期全球领导地位。

韩国凭借在内存,显示器,影像和移动处理器等关键产品中的强大功能以及扩大制造能力的能力,短期内很可能会取代美国,成为全球半导体的领导者;

中国在半导体设计制造领域持续追赶,报告预计,到2025年,中国将通过本地设计的半导体满足其国内需求的25%至40%。

如果最终中国半导体的自给率达到约85%,中国半导体行业的全球份额将从3%增长到30%以上,从而取代美国成为全球领导者。