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阿里巴巴2020财年净利润1492.63亿元，交易额破1万亿美元

2020/5/22 19:24:24来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月22日消息 阿里巴巴今日发布了截至2020年3月31日的2020财年第四财季及全年财报（注：阿里巴巴财年与自然年不同步，从每年的4月1日开始，至第二年的3月31日结束）。财报显示，阿里巴巴第四财季营收1143.1亿元，市场预期1070.4亿元，去年同期935亿元。2020年财年阿里巴巴总营收5097.11亿元，同比增长35%。2020财年净利润1492.63亿元，市场预期1452.2亿元，2019财年为876亿元。

截至2020年3月31日止的12个月里，阿里巴巴数字经济体的消费型商业业务GMV达人民币7.053万亿元，成为世界上第一个平台销售过1万亿美元的公司。

IT之家了解到，财报还显示，2020财年阿里巴巴数字经济体全球年度活跃消费者达9.6亿。

阿里云年收入破400亿元，比上一年度247亿收入跃升62%，强劲业绩推动阿里云估值上涨至770亿美元。阿里巴巴科技战略开花结果，跻身世界顶级高科技公司。

2020年3月，阿里巴巴中国零售市场移动月活跃用户达到8.46亿，较2019年3月增加1.25亿；截至2020年3月31日止的12个月，年度活跃消费者达7.26亿，较截至2019年3月31日止12个月增加7,200万。

截至2020年3月31日止的12个月，Lazada、速卖通及阿里巴巴其他国际零售业务的年度活跃消费者已超过1.8亿。截至2020年3月31日，钉钉的用户数超过3亿，服务超过1500万家企业组织。

菜鸟驿站3月日均处理包裹数量同比增长超过100%；盒马截至3月底已开出207家门店。截至2020年3月31日止的12个月里，以淘鲜达为主，阿里巴巴商业平台为高鑫零售带来的收入约占其总收入的10%。

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关键词：阿里巴巴

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