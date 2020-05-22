微软Edge 83浏览器稳定版发布：支持扩展程序同步

IT之家5月22日消息 今年一月份微软发布新的Edge浏览器时，缺少的一项重要功能就是扩展同步。经过几个月来在Canary、Dev和Beta通道的测试，微软基于Chromium的新版Edge浏览器已经跳过82版本，直接发布了83版本更新，并且用户终于可以使用扩展同步功能了。而这也意味着，微软现在可以开始向超过10亿Windows 10用户自动部署该浏览器了。
“扩展同步功能现在可以使用了，”微软Edge 83版本的发布说明中写道，“你现在可以在所有设备上同步你的扩展程序了。来自微软和Chrome商店的扩展程序将与Microsoft Edge同步，‘管理员和IT专家’可以使用组策略来禁用扩展程序的同步。”
“微软Edge更新现在将逐步推出，“发布说明解释说，“往后，微软Edge的更新将在几天内向我们的用户推出。这使我们能够保护更多的用户免受意外的错误更新，从而改善了更新体验。”
IT之家了解到，微软Edge 83还包括以下新功能和改进：
自动配置文件切换：如果你使用个人账户并尝试访问一个需要你的工作账户的资源，你会自动切换到相应的配置文件。
集锦（Collections）功能改进：现在可以在不打开链接的情况下将物品拖放到集锦中。也可以将多个项目添加到集锦中，而不是一次添加一个项目。
沉浸式阅读器的改进：现在可以与网页上的选定内容一起使用，基本上可以在任何网页上使用该功能，而且它现在可以在语音部分体验中突出显示副词。
默认浏览器：现在可以直接在应用程序中（在设置中）将Microsoft Edge配置为默认的网络浏览器，而不必打开系统设置应用。