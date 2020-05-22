微软Edge 83浏览器稳定版发布：支持扩展程序同步

IT之家5月22日消息 今年一月份微软发布新的Edge浏览器时，缺少的一项重要功能就是扩展同步。经过几个月来在Canary、Dev和Beta通道的测试，微软基于Chromium的新版Edge浏览器已经跳过82版本，直接发布了83版本更新，并且用户终于可以使用扩展同步功能了。而这也意味着，微软现在可以开始向超过10亿Windows 10用户自动部署该浏览器了。

“扩展同步功能现在可以使用了，”微软Edge 83版本的发布说明中写道，“你现在可以在所有设备上同步你的扩展程序了。来自微软和Chrome商店的扩展程序将与Microsoft Edge同步，‘管理员和IT专家’可以使用组策略来禁用扩展程序的同步。”

“微软Edge更新现在将逐步推出，“发布说明解释说，“往后，微软Edge的更新将在几天内向我们的用户推出。这使我们能够保护更多的用户免受意外的错误更新，从而改善了更新体验。”

IT之家了解到，微软Edge 83还包括以下新功能和改进：