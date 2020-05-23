Twitter CEO：自动化会甚至会对初级编程工作构成威胁

5月23日消息，人工智能（AI）的兴起甚至将会使软件工程师也不再受追捧。

Twitter CEO杰克-多尔西（Jack Dorsey）表示，这是因为人工智能很快就会编写自己的软件。这会使一些初级软件工程师陷入困境。

多尔西周四在美国大选前民主党候选人杨安泽（Andrew Yang）的播客采访中说，AI“甚至还会取代编程工作”。

“机器学习和深度学习的许多目标是随着时间的发展编写软件本身，因此许多初级级编程工作将不再那么重要了，” 多尔西表示。

当前，软件工程师往往有高薪工作，并且受到追捧。根据工作网站Glassdoor的排名，软件工程师是美国2020年第七大最佳工作，其基本工资中位数为105563美元。

多尔西对支持全民基本工资的杨安泽表示，如果人们由于自动化而失去收入，这种免费现金支付可能成为人们赖以生存的“底线”。

多尔西表示，每月的津贴可以使被赶下岗的工人“安心”，他们将能在“吃饱饭养活子女”的同时通过学习新技能以适应新世界的变化。多尔西说，全民基本工资并不是不工作的借口，而是生命线。

全民基本工资的批评者认为，全民基本工资消耗太多金钱，同时也抑制了人们找工作的动机，从而消除了人们在社会中的目标感。