内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

微软免费实用工具集PowerToys 0.18.1 发布

2020/5/23 8:20:37来源：开源中国作者：xplanet责编：微尘评论：

PowerToys 0.18.1 发布了，这是一个修复版本，主要解决了以下问题：

• FancyZones - Chrome 标签页回归

• PowerToys Run - 结果/搜索焦点问题

• PowerToys Run - 更新了过时的 uwp 术语

• PowerToys Run - 增加精确匹配的权重

• PowerToys Run - 搜索拉取局部路径与实际路径

• PowerToys Run - 无法以管理员身份运行

• Keyboard manager - 无法以管理员身份运行

• Keyboard manager - 调整了用于重新映射快捷方式的术语

PowerToys 是微软开发者开发的免费实用工具集，可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。其最早出现在 Windows 95 中，但并不受微软官方支持，对其测试也不够彻底。到了 Windows XP 时代，所有进入 Windows 的应用都需要进行安全审查，于是 PowerToys 便消失了。

2019 年 5 月，微软宣布以官方名义重启该项目。微软表示，此次重启对 PowerToys 的研发，将会提供一些提高效率的实用程序，并且可以通过 Windows 10 shell 使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：PowerToys微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    