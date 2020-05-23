微软免费实用工具集PowerToys 0.18.1 发布

PowerToys 0.18.1 发布了，这是一个修复版本，主要解决了以下问题：

• FancyZones - Chrome 标签页回归

• PowerToys Run - 结果/搜索焦点问题

• PowerToys Run - 更新了过时的 uwp 术语

• PowerToys Run - 增加精确匹配的权重

• PowerToys Run - 搜索拉取局部路径与实际路径

• PowerToys Run - 无法以管理员身份运行

• Keyboard manager - 无法以管理员身份运行

• Keyboard manager - 调整了用于重新映射快捷方式的术语

PowerToys 是微软开发者开发的免费实用工具集，可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。其最早出现在 Windows 95 中，但并不受微软官方支持，对其测试也不够彻底。到了 Windows XP 时代，所有进入 Windows 的应用都需要进行安全审查，于是 PowerToys 便消失了。

2019 年 5 月，微软宣布以官方名义重启该项目。微软表示，此次重启对 PowerToys 的研发，将会提供一些提高效率的实用程序，并且可以通过 Windows 10 shell 使用，同时让用户可以自定义各个工作流。