美股收盘：中概股集体受挫，拼多多逆市大涨

5月23日消息，据外媒报道，美国时间周五，美国三大股指收盘涨跌不一，较上一交易日几乎无变动。由于市场对新冠疫苗推出以及美国重启经济持乐观态度，美股本周实现了强劲上涨。

道琼斯指数收于24465.16点，下跌8.96点，跌幅0.04%；标准普尔500指数收于2955.45点，上涨0.24%；纳斯达克综合指数收于9324.59点，上涨0.43%。

在美股周五交易中，科技龙头股涨跌不一，苹果股价收于318.89美元，上涨0.64%；谷歌母公司Alphabet股价收于1410.42美元，上涨0.54%；亚马逊收于2436.88美元，下跌0.40%；微软收于183.51美元，上涨0.04%；Facebook收于234.91美元，上涨1.52%；甲骨文收于52.62美元，上涨0.77%；IBM收于118.39美元，下跌0.61%；奈飞（Netflix）收于429.32美元，下跌1.59%；特斯拉收于816.88美元，下跌1.30%；优步（Uber）涨1.66%；Lyft涨2.86%。

美股中的芯片龙头股涨跌不一，英特尔收于62.26美元，上涨0.44%；英伟达收于361.05美元，上涨2.86%；博通收于276.65美元，上涨0.67%；德州仪器收于113.43美元，下跌0.03%；高通收于78.70美元，上涨0.90%；AMD收于55.17美元，上涨0.95%；应用材料公司跌1.15%；美光科技跌0.62%。

在美国上市的中概股集体受挫，阿里巴巴收于199.70美元，下跌5.87%；京东收于49.90美元，下跌5.08%；拼多多收于68.70美元，大涨14.50%；哔哩哔哩收于33.04美元，下跌2.62%；好未来收于53.30美元，下跌2.49%；爱奇艺收于15.50美元，下跌6.06%；跟谁学收于29.73美元，上涨2.48%；微博收于29.88美元，下跌9.70%；新浪跌8.21%；搜狐跌9.33%；搜狗跌6.62%；携程跌4.72%；前程无忧跌12.08%；汽车之家跌7.77%；58同城跌1.37%，蔚来跌1.80%，金山云跌7.14%。

瑞幸咖啡收于1.39美元，大跌30.85%，复牌以来已累计下跌68.34%，市值仅剩3.52亿美元。

本周，道琼斯指数上涨3.3%，创下4月9日以来的最佳单周表现。标准普尔500指数和纳斯达克指数本周也上涨了3%以上。

本周早些时候，美国生物技术公司莫德纳（Moderna）可能推出新冠疫苗的消息推动美股飙升，道琼斯指数周一大涨逾900点。莫德纳表示，参与疫苗试验的所有45名参与者都产生了新冠病毒抗体。美国时间周五，路透社援引该项目负责人的话称，美国正在开展一项有10万多名志愿者参与的试验，以测试有希望的候选疫苗。

资产管理公司Northwestern Mutual股票投资组合经理马特·斯塔基（Matt Stucky）表示：“本周美股开局强劲，将我们带入良好轨道。越来越多的可能性是，自然界中更持久的东西将会解决这个问题，而这应该以积极的方式加以考虑。”

美国时间周五，美国国家过敏症和传染病研究所主任安东尼·福奇（Anthony Fauci）告诉媒体，莫德纳疫苗的试验数据看起来“很有希望”。莫德纳的股价因此上涨了2%以上。

福奇表示，他对重启经济“充满热情”。他说:“我们不能封锁太长时间，这样做可能会造成无法弥补的损害，并产生意想不到的后果，包括对健康的后果。正是出于这个原因，我们出台了一些指导方针，这样一些城市和州就可以开始重新开放。”

然而，随着美国与其它国家关系紧张加剧，投资者对新冠疫苗和经济重启的热情受到了打压。

本周早些时候，美国参议院通过了一项可能将中国概念股从美国交易所摘牌的法案。