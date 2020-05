苹果等科技企业敦促国会“老爷”保护浏览器数据

据外媒报道,美国当地时间周五,包括苹果、谷歌、Facebook等科技巨头在内的行业组织以及其他多家公司向美国众议院发出公开信,呼吁立法者们帮助保护用户的搜索和浏览器数据安全。此前,联邦调查局(FBI)可以在没有搜查令的情况下,访问并获取用户的浏览器历史记录。

5月13日,美国参议院否决了《美国自由重新授权法案》(USA Freedom Reauthorization Act)的一项修正案,该修正案要求政府在搜索美国人的浏览和搜索历史之前必须获得搜查令。这项由俄勒冈州民主党参议员罗恩·怀登(Ron Wyden)和蒙大拿州共和党参议员史蒂夫·戴恩斯(Steve Daines)提出的两党修正案,仅以一票之差未能获得通过。美国众议院正准备最早在下周就该修正案进行投票。



现在,隐私权倡导者和多家科技公司呼吁众议院支持这些保护措施。周五,Mozilla、Reddit、Twitter和Patreon等科技公司,以及代表谷歌、苹果、微软、Facebook、LinkedIn、Snap、Dropbox和Verizon Media的倡导团体改革政府监督(Reform Government SurveMonitoring)、囊括亚马逊、GoPardy、NordVPN和甲骨文等数十家公司在内的互联网基础设施联盟(I2Coaltion)也在公开信上签字,要求众议院领导人支持怀登-戴恩斯修正案。

这封公开信呼吁包括众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)和少数党领袖凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)在内的议员允许对众议院版本的怀登-戴恩斯修正案进行投票。

信中写道:“作为领先的互联网企业和组织,我们相信隐私和安全对我们的经济、企业以及自由开放互联网的持续增长至关重要。通过明确重申这些保护措施,国会可以帮助维护用户信任,并促进互联网作为我们复苏的强大力量被继续使用。搜索和浏览历史可以提供我们私生活的详细写照。它可能会透露医疗状况、宗教信仰和人际关系等细节,应该得到有效的法律保护。我们所有人都认为,这些资料只应在有搜查令的情况下才能提供。国会应该借此机会解决任何潜在的歧义,并为所有搜索和浏览历史提供强有力的法律保护。”

信中继续成:“我们的用户要求我们负责任地管理他们的私人信息,而我们的行业就是建立在这种信任的基础上的。美国人有权对他们的在线搜索和浏览进行保密,只有在获得搜查令的情况下才能向政府开放。我们恭敬地请求你们将怀登-戴恩斯修正案的文本纳入《美国自由重新授权法案》中。”

按照《美国自由重新授权法案》规定,美国国会始终在考虑恢复3月份随着《爱国者法案》到期的政府监控权。立法者们希望在立法中增加条款,比如提出修正案,要求外部法律专家向外国情报监视法院(Foreign Intelligence SurveMonitoring Court)提供关于隐私和公民自由问题的见解。

该提案于5月14日提交给众议院,如果该提案成为法律,它将使FBI有能力在没有搜查令的情况下查看美国人的网络浏览器历史记录。

这些科技公司并不是唯一呼吁众议院实施隐私保护的公司。5月18日,包括美国公民自由联盟(American Civil Liberties Union)、争取未来(Fight For The Future)和人权观察(Human Rights Watch)在内的50多个公民自由团体,以及DuckDuckGo和民主与技术中心(Center For Democratic&Technology)等隐私权倡导团体签署了致众议院领导人的公开信,要求采取这一保护措施。