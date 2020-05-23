vivo秦飞：5G消息最好流量计费

昨日，新浪科技与新浪5G主办的“智5G·创未来”直播活动中，vivo通信研究院院长秦飞做了《智能终端助力5G产业发展》的主题分享。

秦飞围绕新冠疫情对中国5G产业的影响、未来5G产业和应用如何更好发展等进行分享。他认为，疫情并未拖慢中国5G网络和5G手机的发展，反而有所加速。在接下来的5G应用探索方面，他建议，面向个人的5G消息应该尽快明确计费模式，最好以流量收费；而面向行业应用，还需要验证和磨合，不能大跃进。

疫情未拖慢5G发展 反而对5G网络和5G手机有所加快

今年初爆发的新冠疫情，对国内很多行业产生了一定的影响。疫情是否会拖慢中国5G产业的发展？秦飞给出的答案是，长期来看不仅没有拖慢，反而是进一步加速。

以5G网络建设为例，政府提出了新基建的政策，通过加大基础设施投入刺激经济。5G网络的建设是新基建的一个重点方向，目前三大运营商已经完成了今年所有无线设备、网络设备、核心网设备的招标，要新建50多万站。加上去年已经建成的，到今年底国内会有70多万个站，覆盖所有的一线城市、二线城市，包括所有的地级市，都会有5G覆盖。

在5G手机方面，疫情对2月份销量有一定影响，但在3月份很快恢复，并且超过去年同期。2020年第一季度，国内5G手机销量达到1400万-1500万部，一个季度的销量就已经远超去年全年的销量。根据信通院发布的4月份智能手机的销量情况，5G手机占比已经达到了39%，接近40%。

vivo今年也连续推出了多款覆盖各个价位段的5G手机。他预测，随着5G手机价格的下探，至今年年底国内5G手机的销量比例将超过50%。以大多数机构预测的3-4亿台总销量计算，今年国内5G手机的销量将接近2亿台。

此外，秦飞认为，疫情也催生了很多5G的应用，比如5G机器人在医院里传递防护物资，实现无接触；5G无人机宣传防控政策，让大家尽量不要聚集；也有企业快速推出了AR眼镜与AR眼镜的红外识别测温，相比用温度计去测温更加方便。

“综合来看，疫情对我们国家5G的长期发展是没有任何影响，反而是会进一步加快。”

不过秦飞认为，相比5G手机的普及进度，国内5G网络建设的进度还需要加快。目前国内4G基站总数在500万左右，但5G基站的数量还相对较少，同时5G网络的SA功能正在测试中，预计在今年第四季度开通。

他指出，5G核心网还需要做大量测试，5G涉及到一些新业务，包括AR/VR，VoNR话音业务、5G消息、5G网络切片等等新技术和新业务还需要不断完善。他建议政府从政策层面对运营商有更多支持，以更快、更好的建设5G网络。

5G消息需明确计费模式 行业应用不能大跃进

在建设网络的同时，三大运营商也在加快对应用的探索。此前三家企业联合宣布将推出5G消息，而vivo也参与其中。

秦飞表示，5G消息首先是对现有短信的升级，从简单的文字到更丰富的内容；其次用户的手机通讯录可能会与微信通讯录和朋友圈类似，不同平台的运营商用户也能够沟通交流；最后就是5G不仅仅是人与人的沟通，还能实现人与物、人与企业之间的沟通。“大家会误解，以为可能会变成了一堆促销短信。其实不是，它有很多玩法。你可以跟你们家的冰箱、空调发一条短信过去，或者是给你们家空调说一句语音短信发过去之后，执行相应的这些操作，不需要再安装App了。”

目前vivo也正在开发智能短消息平台，将聊天功能、物联功能、会员平台功能、内容服务功能等集成到智能短信平台中。具体的商用时间表方面，也需要SA网络的支持，vivo的5G消息功能预计会在今年第四季度SA商用时正式推出。

秦飞还强调，虽然5G消息想象空间很大，但计费模式还没有明确。他建议运营商最好以流量的方式计费，“如果改成一条0.15元，可能发展起来就困难了。”

除了面向个人场景的5G消息之外，运营商和整个产业界也在大力探索5G在各个行业的应用场景。不过秦飞提出了一个建议：不能大跃进。

他指出，一方面智慧工厂、车联网、远程医疗等场景对时延可靠性的要求很高，一旦除了事故，代价非常高。5G网络还需要经过面向个人用户应用的验证和优化；另一方面，各行各业和5G之间其实还存在一些鸿沟，不同教育背景的人要接纳5G需要一定的时间。只有双方磨合之后，找到真正的痛点和增长点，并且论证没有问题，才能加速行业应用落地。

“如果你找到了5G对自身业务落地有质的提升，恭喜你，可以赶紧把5G融入进来。如果你没找到，没必要为了5G而5G，非得把5G加进去。”秦飞最后说。