微软：将在2021年合并Win10 loT核心版和物联网企业版

IT之家5月23日消息 微软计划明年将其Windows 10物联网产品线进行大量精简和更改，将在2021年整合Windows 10 IoT核心版和Windows 10物联网企业版，微软称此举可以大幅缩小合并版本的体积。

微软承诺，物联网平台的Windows将在未来一年获得一系列的新功能和更新。

其中包括：电子电路支持扩展；减少40%的镜像体积和更新包；用户还可以在具有边缘计算能力的Windows上通过Linux 容器进行Linux 的工作环境的搭建，以完成正常使用Linux才能完成的工作。

微软称，这些更新将很快在预览版上发布，并在2021年正式发布。Windows 的下一个长期支持版本会将Windows 10 IoT 核心版和 Windows 10物联网企业版进行融合，且融合版本将称为 Windows 10 IoT 企业版，并承诺在 2021 年为IoT 企业版本提供长期服务通道 （LTSC）的版本。

在此之前，微软一直强调Windows 10 物联网核心版和Windows 10 物联网企业版适用于不同的工作环境。IoT 核心板"专为小型安全智能设备构建"，运行 UWP 应用并支持 ARM版本，而IoT 企业版提供Windows 的所有功能，包括企业可管理性和安全性，loT企业版还提供半年频道和长期服务渠道支持。

IT之家了解到，微软本周表示，目前为Windows 10 物联网核心版使用和构建的服务器将能够一直继续使用Windows 10 IoT core服务，直到2029年1月。今后，运行在x64 和 ARM64 芯片上的 Windows 10 IoT 核心版的用户也可直接迁移到 Windows 10 IoT 企业版。

除此之外，微软正在将新的Edge浏览器引入 Windows 10 物联网企业版，当前，微软正在 Windows 10 物联网企业版的半年通道 （SAC） 中进行测试，预计将在2021年提供正式支持。