Win10 自带的聚合搜索来了，与 Mac 的 Spotlight 相比体验如何？

苹果的 macOS 以人性化著称，有几个功能让 Windows 用户一直很羡慕，比如全局的聚合搜索工具 Spotlight。在任何界面 command+空格，输入关键字就能搜索电脑上的应用和文件，高效又快速。

最近，Windows 10 也推出了自带的聚合搜索功能 PowerToys Run，取代了之前的 Win+R，它的体验如何呢？

这个新功能包含在 PowerToys 工具当中，这是微软在 Windows 95 时代推出的系统工具集，原本的目的是让技术人员方便测试新功能。在 Windows XP 时代，比尔盖茨为了增强系统的安全性，将 bug 众多、稳定性差的 PowerToys从系统中移除。时隔多年之后，2019 年微软在 Windows 10 中重启了该项目，并将其开源，让更多开发者参与到小工具的创建中。

在最新的 0.18 版本中，PowerToys 增加了两个工具，其中一个就是 PowerToys Run。它默认用 Alt+空格启动，可以在输入框中打字进行搜索，运行程序可以直接单击/回车打开，文件则是在后面提供了「打开所在文件夹」和「复制路径」的按钮，也可以用快捷键来操作。

PowerToys Run 代替了之前 Win+R 的功能，可以直接输入一些快捷指令，支持计算器等插件，未来会与更多软件联动，微软的目的是将它打造成像 Spotlight、Alfred 一样的工具。不过由于是测试版，它在体验上还不像 Spotlight 那样完善，比如没有预览，不能按类型区分等。Windows 用户想要一个好用的文件检索工具，我们更推荐使用 Everthing。

除了 PowerToys Run，PowerToys 中还提供了很多有意思的小功能，比如按下 Win 时可以显示当前能用的 Win 快捷键，类似 Mac 上的 CheatSheet，不过并不支持第三方软件。

窗口管理功能可以在屏幕上自定义布局，将软件拖动过去之后自动铺满，适合使用大屏/多屏的用户。

图片调整功能可以批量修改多张图片的尺寸。

微软在 Windows 10 中推出 PowerToys Run 是个不错的开始，这些功能之前在系统中都有，不过做得并不够人性化，这也是很多人诟病其不如 macOS 的地方。将已有的功能整合，再以更贴近用户的方式推出，微软最近做的尝试给了很多用户信心。

虽然 PowerToys 中的一些功能还存在问题，不过我们建议大家都去了解一下这个官方的工具集，也许某一个功能就能切中你的痛点。

下载地址：https://github.com/microsoft/PowerToys/releases