印度诺基亚一工厂18名员工新冠病毒检测呈阳性

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IT之家5月23日消息 据央视援引印度当地媒体报道，今天（23日）在印度南部金奈的诺基亚工厂，18名员工新冠病毒检测呈阳性，当天该工厂关闭。
IT之家了解到，5月18日印度进入第四轮全国封锁，这一轮封锁的决定权由各邦行使，印度大多数邦采取了半放开措施，除了购物中心、电影院、学校等没有放开之外，其他活动基本上全部放开。印度各地复工比例不断上升。与些同时，印度每天新增确诊病例数并没有减少的趋势，这给印度的疫情控制带来了巨大挑战。
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