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混合现实 MR 浏览器 Firefox Reality 登陆微软 Windows 10 商店

2020/5/24 6:42:03来源：开源中国作者：xplanet责编：骑士评论：

Mozilla 的 Mixed Reality（混合现实）团队宣布 Firefox Reality 已首次在微软应用商店中公开发布。该团队在 2019 年世界移动通信大会上曾宣布正在与微软合作，将混合现实浏览器引入 HoloLens 2 平台。Firefox Reality 则是双方合作的一个成果。

Firefox Reality 是一款实验性的浏览器，专门为虚拟现实和增强现实体验而设计。它旨在使电脑用户能够无限制地访问 AR/VR 等新兴技术。它也是世界上第一款混合现实的开源跨平台浏览器。

根据 Mozilla 的介绍，这个初始版本着重于通过新的 WebXR 标准，向 Web 开发人员展示 HoloLens 2 设备的强大 AR 功能。

▲ 2D 浏览器窗口

▲ 沉浸式 Babylon.js 体验

此次发布的版本带来了一些早期 demo，这些 demo 基于标准的 Babylon.js 和 three.js 库构建。这意味着可以在 AR/VR 耳机或 2D 桌面浏览器中加载相同的页面，开发人员无需再为每个平台创建自定义体验。

Firefox Reality 团队表示，将继续致力于标准化和实现新的 WebXR 模块，以扩展设备上 Web 平台的功能。他们鼓励具有 HoloLens 2 访问权限的开发人员试用这一款新浏览器，探索将新体验带入增强现实网络的潜力。

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关键词：FirefoxWindows 10

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