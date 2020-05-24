欧盟开始对科技企业“动刀”：Twitter因数据泄露或受到制裁

据国外媒体报道，当地时间周五爱尔兰数据保护委员会(Irish Data Protection Commission)表示，其最终敲定了一份与Twitter数据泄露有关的决定草案，并要求欧盟其他国家的监管机构予以批准。

爱尔兰监管机构表示，它还完成了对WhatsApp数据共享透明度调查的决定草案。Facebook将首先需要就任何拟议制裁发表评论，然后欧盟相关机构才能发表意见。

鉴于欧洲主要隐私监管机构即将根据该地区数据保护规定实施严格监管，Twitter和Facebook旗下WhatsApp首当其冲成为被制裁的对象。

自2018年5月欧盟严格的《通用数据保护条例》生效以来，爱尔兰监管机构就一直在进行调查，但迄今尚未做出最终决定。作为针对美国一些大型科技公司的主要数据保护机构，爱尔兰数据保护委员会的调查目标是Twitter、Facebook、谷歌和苹果等美国大科技公司。

欧盟《通用数据保护条例》授权监管机构对最严重违规行为处以最高达公司年收入4%的罚款。迄今为止最大的一笔罚款是法国国家工业委员会(CNIL)对谷歌处以的5000万欧元(合5450万美元)罚款。

爱尔兰监管机构在周五的声明中表示，该机构在其他一些未决案件中也取得了进展，包括对Facebook当地子公司有义务“为个人数据处理建立合法基础”进行相应调查，并补充说，这项调查“目前正处于决策阶段”。

在新的《通用数据保护条例》规则下，这两起案件并不是欧盟监管机构第一次对美国大科技公司采取制裁措施，但它们将是第一起考验欧盟所有27个数据保护机构合作的案件。由于这两起案件中涉嫌的违规行为在整个欧盟都产生了影响，爱尔兰监管机构需要将其决定草案与其他监管机构分享，让它们都对其调查结果提出赞同或反对的意见。