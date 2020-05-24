SpaceX下周迎来重要考验：首次送人上天

据外媒报道，美国太空探索技术公司SpaceX创始人埃隆·马斯克(Elon Musk)即将迎来其太空创业近20年来的最大考验：将人类送入轨道。该公司载人龙飞船将于美国当地时间5月27日升空，将两名NASA宇航员送往国际空间站。

人类航天史上有许多里程碑时刻，比如1961年尤里·加加林(Yuri Gagarin)进入地球轨道，1969年尼尔·阿姆斯特朗(Neil Armstrong)登上月球等。虽然SpaceX即将到来的载人发射可能无法与这些成就相提并论，但它将标志着首次有私人飞船将人类送入轨道。这也是自2011年航天飞机退役以来，宇航员首次从美国本土起飞。

AlixPartners航空航天分析师路易吉·佩鲁索(Luigi Peluso)说：“我们从来没有人乘坐商业航天器进入太空，这绝对是第一次，也是个史诗般的时刻。进入太空仍然非常危险，特别是进行载人发射时，难度更是以指数级飙升。这不仅包括将他们安全送达太空目的地，还要把他们带回来。”

马斯克于2002年创立了SpaceX，最终目标是使人们能够在其他星球上生活。NASA始终是其关键合作伙伴和客户，SpaceX的货运飞船已经定期为其空间站宇航员运送补给。2014年，NASA授予SpaceX和波音总计68亿美元的合同，以恢复在美国本土发射宇航员的能力。

SpaceX领先于波音突破终点线，这将促使其从太空新贵到巨头的蜕变。彭博行业研究机构分析师乔治·弗格森(George Ferguson)表示：“这对波音来说绝对是个耻辱，对其工程能力和声誉造成重创。”

SpaceX的此次发射将开启商业太空飞行的新纪元。NASA前副局长洛里·加弗(Lori Garver)说：“这是太空领域的真正突破。这项计划已经酝酿了十年，你已经将近地轨道的钥匙交给了私营部门，这让NASA有了去做其他事情的自由。最终，付费游客将可遨游太空。”