微软正在招聘 16 名工程师，加快完成 Surface Duo 安卓手机开发

IT之家5月24日消息 有传言称微软折叠双屏Android智能手机Surface Duo已经准备好少量发货，但这些传言似乎还为时过早，因为微软目前正在招聘人员，试图招募工程师来帮助完成Surface Duo的工作。

外媒WindowsLatest已注意到在过去两周中微软发布了大量的Surface Duo工程师职位需求，以加快开发并制定发布后战略，因为该设备在公司的硬件战略中起着重要作用。

微软正在寻找15或16名工程师来帮助公司改进软件并加快开发速度。自宣布推出Surface Duo不到一年，其背后的团队正计划在发布前扩大规模。

根据工作职位，微软正在寻找“首席项目经理”来“推动Surface Duo和未来产品的产品规划、实施和集成”。另一个工作职位指出负责“Surface Duo OS和平台的定义和执行”的领导角色。从固件和内核驱动程序软件工程师，到“首席手机通讯架构师”。

微软也在寻找有才能的，具有“推动消费设备”背景的有才华的首席Android开发人员。

名单上明显缺少的是相机工程师，在某种程度上证实了拍照可能并不是该手机的主要重点。最近的一次爆料显示，该设备将只有1100万像素的内置摄像头。

微软目前正在华盛顿、加利福尼亚和台北市寻找新员工。

IT之家此前报道，Surface Duo可能具有称为“Peek”的有趣功能，该功能使用户可以快速检查并与你的通知进行交互，而无需完全打开双屏手机。

与三星Galaxy Fold不同，Surface Duo没有辅助的外部显示屏，Peek功能可以帮助你随时了解通知。

微软Surface Duo是传统智能手机的全新外观改变，工程测试机配备骁龙855处理器和6GB内存。该设备将配备64GB或256GB存储空间，没有128GB存储版。

微软Surface Duo有望在今年晚些时候推出。