苹果前设计师自立门户：欲与HomePod一较高下

一位苹果前设计师创立了初创公司 Syng，该公司的“Cell”扬声器旨在通过其自身出色的计算音频处理能力来和 HomePod 和其它智能扬声器进行竞争。

HomePod 的关键要素是其自适应音频，无论其位置和附近是否有障碍物，它都能为用户创造最佳的音频体验。尽管对 HomePod 的大多数听众对此印象深刻，但 Syng 认为可以创造出更好的产品。

据《金融时报》报道，初创公司 Syng 正在使用设计和声音质量的组合来创建新型扬声器。它的第一款产品“Cell”扬声器将使用“沉浸式渲染”和新颖的音频格式来创建“与现实无法区别”的“革命性”声音。

为向投资者宣传，Syng 计划推出一系列扬声器，首次发布时间定于 2020 年第四季度。除了扩大扬声器产品之外，Syng还希望通过将渲染技术许可给其它扬声器生产商来增加收入，以及设置自己的订阅服务。

到目前为止，这家初创公司已经在 A 轮融资中筹集了 1500 万美元，并计划在发布前筹集更多资金。

该公司由著名的工业设计师 Christopher Stringer 领导，他在工作 21 年后离开了苹果。Stringer 曾打造过许多苹果产品，包括原始的 iPhone 和 iPad，并参与了苹果因 iPhone 专利而与三星抗衡的著名法律诉讼。

他在美国获得 1400 多项专利，并因与 iPhone，Apple Watch 和 HomePod 有关的创新而受到赞誉。专利清单包括 HomePod 的空间音频系统的专利申请，Stringer 可能会为新扬声器改进此专利。