OPPO Enco W51降噪耳机/OPPO手环官宣：6月见！

IT之家5月24日消息 今日上午OPPO声学/健康官方正式官宣OPPO Enco W51降噪耳机/OPPO手环，两款新品均将于6月正式发布。

IT之家了解到，OPPO W51降噪耳机造型和此前发布的W31一样，遵循简约小巧的设计理念，外壳圆润轻巧，方便用户随身携带。此外OPPO手环似乎有两种不同的搭配方案：黑色硅胶手环款更适合运动佩戴，而金色款更适合日常生活佩戴。

目前尚无更多有关这两款OPPO新品的信息曝光，两款新品均将于6月与用户见面。