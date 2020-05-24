极客博物馆：它曾是宿舍撞脸概率最高的笔记本，也是一代人的青春

在笔记本的发展进程中，曾经出现过很多经典的产品系列，却又因为种种原因最终仅留存于一代人的记忆中。提起联想小 Y 相信 80、90 后并不陌生，将时间倒退至大学时代，你总能在宿舍中找到不只一台来自于联想 Y 系列的笔记本电脑。

对于联想小 Y 的印象，很多人起始于 2009 年发布的 Y450，全年 1200000 台的销量且不说十一年前，即便放到现在依旧是很多笔记本单品无法企及的数字。出色的市场表现不仅让联想赚得盆满钵满，也让「彪悍的小 Y」这句口号得以在更广泛的人群中得以流传。

Y450 的成功从某种角度上来讲，相当于给 Y 系列打了一个比请明星代言更具影响力的广告。带着大家的期待，2010 年联想推出了第三代小 Y——Y460。如果说 Y450 使得更多人认识了联想 Y 系列，那么 Y460 则是让其开始成为「街机」的一款机型。

令人心动的外观设计

「好看」是当年很多人选择为 Y460 买单的一个重要的原因。整体外观方面，它延续了之前 Y450 上用到过的 handbag 语言，不过进化到了第二代 handbag，A 面采用了新的纹理设计，能够跟随光线变化呈现出不同效果。对比当时行业普遍流行的「膜内漾印」，其无论是耐脏性还是观感方面都要好很多。

细节处理上，联想也花了不少心思。机身外围的橙色腰线不仅视觉效果上会显得更有动感（有些现在很多游戏本上强调的跑车味道），也形成了一套属于自己的独特风格，极具辨识度，借此你能够很容易知道这是一款来自于联想 Y 系列的产品。

还有一个值得一提的地方是，它的转轴改为了略有突出的亮面卡扣设计，能够为屏幕提供不错支撑力的同时，紧密联系到了当时潮流元素。当然，经过多年使用我们手里这台 Y460 的转轴已经出现了掉漆的情况，但对于那会儿的年轻人而言，有着足够的吸引力。



更「强大」的硬件配置

相对外观部分，当年各大论坛以及评论区对于 Y460 配置方面的讨论明显要更多一些。当时正值英特尔发布全新酷睿 i 处理器，作为头部企业的联想自然也第一时间在 Y460 系列上用到了酷睿 i3 和 i5 处理器，有争议的地方出在显卡部分。

上市之初，Y460 运行 Windows 7 系统（我们手里这台后期改装了 Windows 10 系统）搭载 ATI Mobility Radeon HD5650 独显，支持 DirectX 11。同年九月份 NVIDIA「终于」发布了支持 DirectX 11 的 GeForce 400M 系列独显，联想很快推出了搭载 N 卡的 Y460。

大概是为了更好地让用户进行区分，于是联想将搭载 A 卡和 N 卡的 Y460 分别命名为 Y460A 和 Y460N。根据当时各家评测机构的测试数据来看，HD5650 虽然性能表现稍稍领先于 GT 425M，但幅度并不算大。

单就性能而言，理论上 N 卡玩游戏比较好，A 卡做设计更好。不过具体到实际游戏场景就是另外一回事儿了，彼时很多网友反映 Y460N 玩游戏时会出现「翻车」的问题，站队「Y460A 更好」的人要稍多一些。

至于为什么会这样，其实也并不难解释。当时 Y460N 的采用了自动切换显卡的做法，系统会自主判断是否需要独显来介入工作，这套逻辑本身非常合理，能够很好控制功耗，但由于技术还未成熟，导致系统失误的概率会比较大。

除了显卡部分出现了小插曲，其它方面 Y460 都表现出了不错的水准，尤其是音效方面，配备 JBL 音响系统同时通过杜比音效认证的 Y460 明显要优于 Y450，这对于一款定位于影音娱乐的笔记本而言，无疑是加分项。

总的来说，联想 Y460 这款产品并没有丢掉 Y450 为人所熟知的「彪悍」，或许它并非当时性能最强的笔记本，也存在这样或者那样的小缺点（比如散热能力一般），但却一定程度上推动了游戏本的发展进程，也奠定了小 Y 在学生党心目中的地位。