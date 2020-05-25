老手才懂的福利？Win10还藏有这些“真香”功能

尽管Win10已经陪伴我们五年多，但真正了解这款系统的人并不多。很多人认为Win10的“小毛病”太多，这的确是个事实，可从另一个角度考虑，微软也在持续不断地“改造”它。除此之外，Win10中还有很多令人着迷的 “小设计”。而有些，则是你压根想不到的！

1. 白板

希望在屏幕上书写，白板是个不错的选择。这款应用由一个隐藏的快捷键（Win+W）激活，按下后屏幕右下角会弹出一个工具条，左边标识为“Whiteboard”的——就是白板。

Win+W调出白板

说了半天它到底能干什么呢？随笔画、备忘录、便签、屏幕尺子……，甚至你可以在小组内多人协同。最关键的是，白板同时支持鼠标和触控笔，对硬件没有任何要求，妥妥的协作神器！

传说中的“白板”，你用过吗？

2. FPS弹窗

很多人玩游戏时，都喜欢打开实时帧率软件。但你肯定不会想到，这项功能Win10自己就能办到。点击Win+G进入XBOX Bar，将“性能”面板固定到屏幕上，这时屏幕便会不断弹出当前系统的工作状态。XBOX Bar支持CPU、GPU、RAM、FPS四项数据监测，而且还允许用户根据情况自行挑选。由于是系统内置，一方面兼容性更好，数据反映快，另一方面也省却了安装软件的麻烦。

Win10自带的性能监测弹窗

3. 数学输入面板

有时我们需要输入一些数学方程式，很多人不知道该怎么弄？其实在Win10的“附件”菜单下，就有一项名为“数学输入面板”的小工具。通过鼠标或触控笔在软件中书写，即可自动转换成标准公式。点击一下“插入”，将转换好的公式添加到Word中，轻轻松松就搞定啦！

Win10自带的数学输入面板

4. 手机转电脑

想把手机屏幕转移到电脑上？不必再找万能的X宝。一个更简单的方法是，打开你的手机投屏，直接选择电脑就可以了。

手机投屏Win10

Win10支持一项Miracast的无线连接技术，只要手机和电脑无线网卡支持这项功能（不是很老的都能支持），即可投屏到电脑桌面上。哦对了，在完成这一神奇操作前，你还需要为Win10安装一个组件，位于“设置→应用→应用和功能→可选功能→添加功能“下的”无线显示器“。装好之后，电脑就立马变身为一台”手机投影仪“了。

5. 离座自动锁定电脑

如果你经常在办公室里使用电脑，又不想被别人看到，不妨试一试下面这项功能。这是一项名为“动态锁”的小工具，隐藏在“设置→账户→登录选项”下。它的原理是通过手机与电脑间的蓝牙连接，当手机距离电脑超过一定范围时，即自动锁定电脑。总体来说，实用性不错，但知道的人却不多。

离座自动锁定电脑

6. 电影投影到电视播放

电脑上看电影不过瘾，可以试一试下面这项“黑操作”。打开“此电脑”，定位你的影片，然后右击选择“播放到设备”，如果你的电视机（机顶盒）不是很老的话，通常都能找到你的电视。点击几秒钟，电影就在电视上成功播放了。而这项技术使用的是DLNA协议，支持视频与图片，唯一遗憾的就是无法在电视上调节进度。

把电影投影到电视上播放

7. 查找你的PC

手机丢了，用其他手机查一查，这个骚操作相信很多人都曾试过。但你也许不会想到，Win10……其实也支持。和手机找回类似，微软也在自家网站中开通了一个电脑寻回页面，只要打开浏览器，输入网址https://account.microsoft.com/devices/即可进入这个网站。除了查找电脑外，网站也支持设备远程锁定。嗯！如果你弄丢过自己的iPhone手机，对于这一切相信轻车熟路。

查找丢失的PC

8. 听写输入

Windows的听写输入最早可追溯到XP时代，那时的听写又笨又慢。而到了Win10时代，这项功能已经变得实用多了。按下快捷键Win+H，然后对着电脑说话，系统就会自动将语音转换成文字。而且这个识别率也很高，配合做一些简单编辑就OK了！

听写输入

写在最后

类似的功能在Win10中还有很多，这些就像是Win10里的大宝库，时不时就能带给我们一些惊喜。而随着Win10不断迭代，未来带给我们的惊喜将会越来越多。