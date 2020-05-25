微信开发 Java SDK：WxJava 3.8.0 正式版本发布

本次版本更新主要是微信支付模块增加了微信支付分和免押租借、汇率查询等相关接口，公众号模块实现了微信电子发票的相关接口功能，企业微信模块增加外部联系人相关接口，小程序模块则增加了自定义模板、小程序直播等接口支持。另外部分模块的spring boot starter功能进行了优化，尤其是对redis的支持进行了增强。同时还修复了各模块新发现的部分bug，优化重构了部分代码，减少代码重复。具体更新日志如下：

微信支付

增加微信支付分和免押租借相关接口

微信支付统一下单接口中的attach和detail参数在生成xml时加入CDATA标签

微信支付查询结果类增加几个缺失的参数

修复刷脸支付获取AuthInfo接口字段顺序问题

微信支付createOrder接口返回对象的几个封装实现类增加无参构造方法

付款码支付请求参数里的receipt修改为非必传

微信支付付款码支付请求类的storeMap方法增加保存分账字段

修复微信支付分账结果查询接口的分账接收人解析错误的问题，并补充相关单元测试代码

微信支付createOrder方法增加一个重载实现

优化刷脸支付获取微信刷脸支付凭证的接口，保证请求到微信端时signType有值

修复微信支付查询分账结果请求签名问题，subAppId不参与签名

补充微信支付模块部分Result类在XML快速模式转换下缺失的字段

微信支付异步通知解析时使用通知里的签名类型进行验签

微信支付模块增加汇率查询的接口

微信支付证书读取代码优化，支持读取打进jar包里的证书文件

增加微信支付或退款回调的时候返回xml字符串方法

微信支付调起支付时的nonceStr参数使用统一下单时的参数值

修复微信支付分账查询接口返回结果类里的分帐单号字段错误的问题

微信支付完结分账接口服务商模式下签名时需要忽略subAppId

公众号

增加微信电子发票相关接口

修复多公众号管理的两个问题

WxMpConfigStorageHolder提供remove方法，方便使用者调用

公众号 spring-boot-starter 模块优化，不强制依赖redission

修复模板消息行业设置类无法解析类似"互联网|电子商务"形式数据的问题

微信卡券信息增加审核状态字段

公众号模块增加微信卡券和统计接口的一些缺失字段和枚举类

公众号模块支持分布式锁，设置token过期时加锁

更改卡券接口的门店位置ID字段的类型

微信公众号群发图文消息接口参数优化，保持跟普通发送接口一致，减少重复代码

微信公众号模块提取redis抽象层、支持key前缀设置

公众号spring-boot-starter 优化代码，增加http客户端和代理等配置

会员卡相关接口优化，补充部分字段

公众号模块更改http请求默认参数，以避免高并发场景下出现异常。

公众号错误信息枚举类修复一个错误码的msg信息标记错误的问题

修复WxDeviceBindDeviceResult类里的Device内部类为public

微信会员卡基本信息更新接口增加跳转小程序相关的几个参数

微信卡包更新接口去掉多余有问题的参数字段

企业微信

增加企业微信外部联系人相关接口实现

修复企业微信OA审批相关几个参数的类型或命名

企业微信部门类增加英文名称属性

企业微信优化获取三方授权码的接口实现

企业微信通讯录成员属性相关代码根据最新接口文档进行同步完善，并增加几个新的属性

企业微信OA审批相关类优化，增加缺失的@DaTa注解

增加企业微信oa审批信息的消息内容

修复企业微信素材下载报错问题：Prefix string too short

企业微信MpnewsArticle类增加构造方法，避免某些情况下报错

企业微信接收消息的类中加入群ID属性

优化企业微信获取客户列表的接口，同时增加更多的企业微信错误码枚举值

企业微信模块增加获取企业授权信息的接口

企业微信TaskCardButton类增加无参构造方法

企业微信自研应用增加Redisson的存储实现，支持分布式锁

对微信模版消息行业信息不一致的变态问题尽可能的进行优化

小程序

增加小程序自定义模板的支持：主要是导入抽样数据接口的实现，以及接收消息时对相关属性的支持

小程序模块消息路由增加消息排重机制

修复小程序云开发获取文件下载链接接口

增加小程序直播类相关接口

修复多个小程序获取redis里的access_token冲突问题

小程序云开发优化数据库CRUD操作的相关接口方法

小程序接口请求出错超过重试次数时将微信原始错误信息抛出来

小程序部分请求类增加无参构造方法

修复小程序直播官方文档live_satus字段拼错问题，调整为live_status

微信小程序 spring-boot-starter 增加一些新特性

修复WxMaExpressPath.PathItem内部类为public，方便访问

小程序模块配置类增加Redisson的实现，解决分布式锁问题

修复小程序二维码创建参数包含中文时出现乱码的问题

优化小程序获取token逻辑，减少刷新请求次数

小程序获取直播房间列表接口增加share_img字段

微信开放平台

修复开放平台execute方法加同步锁导致的并发性能问题

开放平台模块三方平台获取token方法支持redis分布式锁

开放平台优化redis存储配置类，同时对应的 spring-boot-starter 模块增加新特性

微信开放平台新增使用userstr参数解绑体验者的接口

修复WxOpenInMemoryConfigStorage锁问题

其他公共问题

修复Java9及以上版本报非法反射警告信息的问题