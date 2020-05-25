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三星Galaxy Note 20+最新高清渲染图曝光：居中打孔屏+后置四摄

2020/5/25 7:08:03来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月25日消息 据Pigtou报道，近日Onleaks与Pigtou联合曝光了一组三星Galaxy Note 20+的高清渲染图，展示了这款设备更为完整的设计细节。

据外媒介绍称三星Galaxy Note 20+的尺寸比Note 20稍大：前者长165mm，宽77.2mm，厚7.6mm。同时Note 20+将拥有6.9英寸曲面屏幕，而Note 20则会采用平面屏幕，S Pen已被移至设备底部的左侧，设备底部为扬声器格栅，USB Type-C端口和降噪麦克风。

设备采用居中打孔屏幕设计，背部采用后置四摄方案（深度摄像头位于闪光灯下方），同时后摄模组与S20 Ultra一样有凸起，电源键和音量键在手机的右侧。

IT之家此前报道，有爆料称三星Galaxy Note 20将不会保留Galaxy S20 Ultra的100倍变焦功能，将采用2K屏幕并保留SPen。同时三星Galaxy Note 20将首发高通第二代3D Sonic Max指纹识别传感器，其中三星Galaxy Note 20+将配备一块4500mAh电池（消息称已入网），Note 20则将使用一块4000mAh电池。

三星新款Galaxy Note 20系列手机或将在8月份以线上的形式发布。

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关键词：三星Galaxy Note 20

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