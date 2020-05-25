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2999 元！荣耀智慧屏 X1 系列 65 英寸今日首销：4K 全面屏、无开关机广告

2020/5/25 7:23:11来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月25日消息 5月18日，荣耀智慧生活新品发布会上，荣耀智慧屏X1系列新品正式发布，提供65英寸、55英寸、50英寸三个版本。

荣耀智慧屏 X1系列65英寸版，5月25日1 0：0 8开启首销，首销日优惠300元，仅2999元。搭载了鸿鹄818智慧芯片、8K解码臻彩画质和4*10W澎湃声场，音画表现力全面升级。

IT之家整理报道，荣耀智慧屏X1采用4K超高清全面屏，高达94%的屏占比，拥有92% DCI-P3 的广色域，支持AI魔法画质引擎，还有区分大屏高、低端产品“分水岭”的MEMC技术加持，支持实时动态画面补偿，荣耀智慧屏X1还采用3D流光窄边框、背部大LOGO和纹理设计。

荣耀智慧屏X1系列配备 4个高品质10W扬声器、1L大音腔，31段的EQ音效调节，加持最先进的华为Histen音频处理算法，扬声器7轮打磨，音质表现层次感鲜明，低音浑厚，高音清澈明亮，息屏状态下依然可以随心听歌，可问百科、智能家居控制。

荣耀智慧屏X1系列搭载旗舰级鸿鹄818智慧芯片，8核超强运算力流畅解码8K&4K视频，实现秒速开关机和视频播放；支持8K解码能力，可8K视频乐趣，还有AI魔法画质引擎和Histen音质技术助力。

荣耀智慧屏X1系列搭载四大主流视频平台资源，一账号视频服务，无需下载APP；即将升级的K歌功能，还有专业的学习和健身内容。

荣耀智慧屏X1系列大小屏魔法互动2.0升级，支持2部手机同时投屏观看且互不影响，除手机操控外，还支持YOYO智能语音操控，6MIC远场语音，只需动动嘴巴，就能轻松操控大屏，还有荣耀智能家居联控。

值得一提的是，荣耀智慧屏X1无开关机广告。

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