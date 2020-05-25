GoboLinux 017 发布，模块化的 Linux 发行版

GoboLinux 017 发布了。GoboLinux 是模块化的 Linux 发行，它为每一个软件设立其自己的目录树，以新颖、合理的方式组织应用软件。

自由进行软件设计

开发团队表示，创建 GoboLinux 是出于在 Linux 发行版设计领域中尝试新方法的渴望：创新的文件系统组织使我们能够在软件包管理中使用截然不同的方法——这有效地消除了软件包管理器。

GoboLinux 017 也延续了这一理念。GoboLinux 的结构使用户能够查看 Linux 系统的每个构建块是如何组成的，并以从未设计过的方式安装每个软件包。并且，GoboLinux 项目的使用寿命长达 18 年。

简化的编辑配方管理

此版本引入了简化的配方管理和贡献模型，该模型已与 Compile 构建工具完全集成。

配方树现在是一个普通的 Git 存储库，克隆到 /Data/Compile/Recipes 目录中，并由 GoboLinux 编译工具直接使用。

已有的 ContributeRecipe 工具原先用于打包配方文件并上传到 GoboLinux.org 服务器以供查看，现在能够分支本地克隆，提交新配方，并将其推送到 GitHub 上的配方树分支。

改进的桌面

GoboLinux 017 继续基于 Awesome 窗口管理器提供简约而舒适的桌面。新版本对其进行了调整，使其附带了基于浮动窗口的设置。

017 的桌面对 016 桌面进行了扩展。包括用于 Wi-Fi、音频（现在使用 PulseAudio）、电池状态和笔记本电脑背光的自定义小部件，现在还捆绑了新的蓝牙小部件和屏幕截图功能，以及新的墙纸。

硬件和软件更新

GoboLinux 在基础架构中使用了大量 Python，新版本中的所有 Python 都已转换为 Python 3，并且 Python 2 已从系统中完全删除。此外还有一些更改：

移除 GTK+ 2，ISO 中仅提供了 GTK+ 3 软件包

图形安装程序现在使用 Qt 5

在终端方面，在宽字符支持下构建了最新的 NCurses（libncursesw6.so），仅使用 ASCII 的 libncurses.so 已不再存在

音频管理现在使用 PulseAudio。最新版本的 PulseAudio 非常稳定，能够在多个音频设备之间提供无缝的用户体验

由于 GoboLinux 的轻量级文件系统虚拟器 Runner，用户可以自由地编译和安装他们想要的任何版本的库，并使它们在系统中很好地共存。

发布公告：https://gobolinux.org/gobolinux017.html