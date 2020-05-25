微软开源早期编程语言 GW-BASIC

微软通过一篇博客文章宣布开放 GW-BASIC 的源代码。并表示，自从 MS-DOS 1.25 和 2.0 开源后，社区中要求同样开源 BASIC 语言的呼声颇高。因此微软选择将 1983 年以来的 8088 汇编语言开源出来，但仅作历史参考和教育用途，不再接收任何修改源码的拉取请求。

GW-BASIC 是 BASIC 的一个方言版本，诞生于 1983 年 2 月 10 日，作为 MS-DOS 的一个组成部分而问世。根据微软的介绍，它是从 IBM Advanced BASIC/BASICA 衍生而来的 BASIC 解释器，本身也是 Microsoft BASIC 的端口。

GW-BASIC 和微软提供给 IBM PC 的 BASICA 完全兼容，不同的是，后者依赖于 ROM 中的 BASIC 解释器，而前者并不需要。所以，GW-BASIC 能在众多 IBM PC 兼容机器上运行。在 70 和 80 年代后期，BASIC 被移植到许多 OEM 平台上，并适应了当时流行的几种处理器，包括 8088、6502、6809，Z80 等。

就像那个年代的所有其他软件（例如 MS-DOS）一样，GW-BASIC 的源代码 100% 由汇编语言编写而成 。微软解释，当时也可以选择 FORTRAN、LISP、COBOL、RPG、CPL/BCPL 和 C 等高级语言，然而这类语言的编译器比较昂贵，代码生成效率也不高，还受空间和性能限制，不适合家用或个人计算机。并且在早期编写 PC 软件时，每个字节、每条指令都需要为内存做考虑，汇编语言是不二之选。

迄今为止，微软已经发布了各种 BASIC 实现方案，其历史可以追溯到比尔·盖茨和保罗·艾伦在微软发布的第一款产品，即用于 Altair 8800 的 BASIC 解释器。

不少人希望 808x 以外的处理器的实现也能够开源，不过微软表示，目前无法提供这些资源。