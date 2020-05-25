微软改名部又惹祸，.NET 跨平台 UI 框架“ MAUI ”引发争执

几年前，微软发布了一个名为"GVFS"的项目，这是一个 Git 虚拟文件系统，全称为 Git Virtual File System，GVFS 是它的首字母缩写。然而这个名字却引起了巨大的争议，因为这与 GNOME 项目的虚拟文件系统 GVfs 发生了同名冲突，不仅导致用户在查找信息时容易出现混淆，还严重影响了后者的 SEO。最后的结果是微软在各种压力之下选择妥协，将 "GVFS" 项目的名字改为 "VFS For Git"。

现在，微软和 KDE 社区之间也出现了类似的情况。

微软在 Build 2020 大会上宣布了 MAUI 项目（.NET Multi-platform App UI），此项目旨在在单一的代码库中提供跨平台的原生 UI，目标是希望 .NET MAUI 成为 .NET 6 的一部分并作为 Xamarin Forms 的进化版。微软还计划在未来将基于 Xamarin.Forms 的现代项目从 Xamarin.Forms 转移到 .NET MAUI。

因此可以认为，微软将 Xamarin Forms 改名为 MAUI。

KDE 社区也有一个创建已有两年名为"Maui"的项目，这个 Maui 恰好也是一个用于构建跨平台应用程序的 UI 框架。KDE 社区知道微软更名后的 .NET MAUI 项目后，对此感到十分不满意，因为两者不仅名称冲突，而且还是类似的组件。

于是个由 KDE 托管的开源项目很快就发表了官方声明，批评了微软的决定，并呼吁微软修改 .NET MAUI 项目的名称。他们认为凭借 GitHub 和微软这两个网站 SEO 的排名，在这种情况下，.NET MAUI 很快就会在搜索引擎中将 Maui 的位置挤下去。

Maui 团队的成员也前往 .NET MAUI 的 GitHub 仓库发表 issue 请求改名，微软员工 David Ortinau 刚开始在 issue 下面评论表示，此名称是 .NET Multi-platform App UI 的首字母缩写，并通过了法律审查，于是关闭了 issue。后来由于收到太多侮辱性的评论，他再次打开此 issue，将其设置为锁定状态。

David Ortinau 表示愿意就任何正在备受关注的问题进行私下沟通，目前微软尚未对 .NET MAUI 进行改名。