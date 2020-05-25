高管宣布华为河图商标注册成功

IT之家5月25日消息 近日华为 Fellow Cyberverse总工程师 Camera总工程师罗巍宣布，华为河图商标注册成功。

罗巍此前介绍称华为河图（Cyberverse）拥有AI强环境理解、人性化步行导航、虚实融合拍照、精准定位推荐、直观信息获取等特点。

IT之家此前报道，基于华为河图技术的华为AR地图已上线，支持AR实景导航、全息信息展示、虚实融合的拍照等功能。