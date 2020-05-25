【IT之家评测室】机械师创物者M游戏本体验：十代酷睿i7-10875H，85W性能怪兽

伴随着英特尔十代酷睿高性能处理器的上市，市面上一大批十代酷睿高性能游戏本，机械师作为率先推出十代酷睿高性能笔记本的厂商之一，他们也带来了全新的机械师创物者M轻薄游戏本产品。全新的机械师创物者M系列产品全系搭载英特尔十代酷睿移动处理器，显卡则使用的是英伟达RTX图灵显卡，最高配置可选酷睿i7-10875H+RTX 2070。



作为全新一代游戏本中得佼佼者，机械师创物者M具体表现如何？让我们一起看一下。

外观

机械师创物者M系列游戏本整体采用灰黑色设计，整机采用ACD镁合金材质，这种材质的好处就是极大限度的降低笔记本的重量。相比于传统厚重的游戏本，机械师创物者M重约1.7千克，基本上和一般的笔记本差不多，厚度不到20毫米。笔记本A面角落处有着创物者M系列独特的Logo。

有了英特尔十代酷睿高性能处理器的支持，机械师创物者M系列在机身后部有一个USB-C形态的雷电3接口，根据雷电3接口的设计规范，雷电3接口最大速度达到40Gbps，对于有着诸多外接设备的用户来讲，雷电3接口的支持让机械师创物者M有着更大的扩展潜能，当然这一区域同时还包含HDMI接口、RJ45网线接口与电源线接口。接口两侧则是大面积的散热孔。

机械师创物者M游戏本在B面有着一块15英寸的1080P分辨率屏幕，刷新率为144Hz。这块屏幕支持100%的sRGB显示效果，在专业的出厂颜色校准下，这块屏幕符合NVIDIA RTX Studio<2Δe条件，符合潘通<2Δe条件。这块屏幕采用三边4.5毫米超窄边框设计，B面屏幕下方Logo处则是摄像头模组，支持人脸识别，可以更快更安全的进入系统。

C面键盘区支持1677万色RGB背光，键盘分为四个独立的发光区，在系统内可通过机械师官方的控制中心软件进行调节。键盘实际使用手感不错，触控板区域则是使用了类玻璃材质的材料设计，整体触感舒适，同时也更加坚韧耐磨。

机械师创物者M的C面右上角的开关按钮旁边有一个专门的模式切换按钮，创物者M游戏本通过这个按钮可以快速切换办公模式、游戏模式和SEB Turbo模式，三种模式的快速切换能够很好的适应各种场景。

在机械师创物者M的D面拥有大面积的散热孔，相比于其他游戏本产品，机械师创物者M散热孔还是非常保守美观的。得益于液态金属散热膏和4+3散热铜管布局设计，机械师创物者M有着更好的散热表现。机身左右两侧接口相对来讲还是非常丰富的，1对耳麦接口、1个USB 3.1 Gen1接口、2个USB 3.1 Gen 2接口和1个二合一 UHS-I microSD读卡器，这些基本上可以满足我们日常的使用需求。

机械师创物者M内置英特尔全新的AX201Wi-Fi 6无线网卡，配合十代酷睿处理器和专门的Wi-Fi 6路由器，机械师创物者M在5GHz Wi-Fi 6网络下最高速率可达2400Mbps。另外，机械师创物者M还支持蓝牙5.0，可以快速实现蓝牙无线共享。

接下来，我们通过理论测试来看看机械师创物者M游戏本的具体表现。

理论测试

IT之家拿到的这款是工程机产品，除了存储组合与零售版略有差别外，其他的硬件配置与零售版完全一致，这款机械师创物者M游戏本采用了英特尔酷睿i7-10875H处理器+英伟达GeForce RTX 2070显卡，内存方面则是使用2根8GB DDR4 3200MHz内存。对于很多人来讲，机械师创物者M这款游戏本产品，主要看点莫过于全新的英特尔十代酷睿处理器。

通过英特尔全新的Thermal Velocity Boost技术，这一系列中i9-10980HK可以轻松实现5.3GHz的睿频频率，而这项全新的功能在i7-10875H、i7-10850H和i7-10750H中也得到了支持。高频率自然会给游戏带来更加畅快的体验。

纵观2018和2019年的笔记本市场，中高端游戏本几乎全部都采用英特尔酷睿移动标压处理器，虽然英特尔i5-10300H和i7-10750H已经非常强悍，基本上能够满足大多数游戏玩家的需求，但是在i7与i9之间的空白这次让i7-10850H和i7-10875H填补，用以填补移动i7和i9之间的产品空缺，i7-10850H正是想要追求更好游戏体验的玩家的新选择。

英特尔全新的酷睿i7-10875H采用14纳米工艺制程，8核16线程设计，其基频为2.3GHz，单核最高睿频5.1GHz。三级缓存达到16MB，功耗为45W。此次英特尔十代酷睿H系列让i9和至强专属的Thermal Velocity Boost技术全面下放到了i7中，从而为主流用户提供更高的频率。这项技术专为提升多线程和单线程工作负载的性能而设计。最大内核频率在处理器温度等于或小于 65 度，且存在睿频功率空间时可实现200MHz的提升。

接下来我们通过理论测试看看英特尔十代酷睿i7-10875H的表现。首先我们采用Geekbench 4和Geekbench 5分别进行跑分。

i7-10875H在Geekbench 4跑分中，单核得分为5389分，多核得分为28978分；Geekbench 5跑分中，单核得分为1323分，多核得分为7966分。

▲Geekbench 4

▲Geekbench 5

接下来，我们再通过常见场景下，英特尔十代酷睿i7-10875H的表现。这里IT之家选用7-Zip、X265 Benchmark、POV-Ray、V-Ray Benchmark这几款应用对i7-10875H进行测试。

7-Zip基准测试

7-Zip作为一款免费开源的解压缩软件，相比于其他软件压缩比更高，当然这也需要更多的资源，如果压缩大型文件，7-Zip必然是最好的选择，在实测中，酷睿i7-10875H单线程总体评分为7658MIPS，多线程总体评分为66406MIPS。

X265 FHD Benchmark

随着更加质量视频的出现，X265这种视频编码形式逐渐成为很多视频制作者的编码选择，这种编码可以大幅降低高清视频的体积，X265编码同时也有着专门的测试工具——X265 FHD Benchmark，i7-10875H在X265 FHD Benchmark最终成绩为32FPS。

POV-Ray

POV-Ray作为一款开源软件可以在短时间内进行渲染，其包含诸多Demo渲染程序，其中包含专门的Benchmark.pov渲染程序，我们分别在1080P情况下对Benchmark.pov程序进行渲染（注意：不同测试可能选取的渲染程序不同），关闭抗锯齿渲染时间为2234.72秒，开启抗锯齿渲染时间为5715.53秒。这个成绩对于i7-10875H而言已经算是非常不错了，Benchmark.pov测试条件极为严苛。

V-Ray Benchmark

V-Ray Benchmark作为一款专门进行动画渲染的测试工具，它提供CPU渲染和GPU渲染两种选择，i7-10875H在V-Ray Benchmark得分为12312 ksamples。

我们取i7-9750H的V-Ray Benchmark分数与i7-10875H做对比，这里我们看到i7-10875H相比于i7-9750H提升非常明显。

从这几款常见测试工具的实测来看，十代酷睿i7-10875H相比于九代酷睿i7高性能处理器表现更加出色，作为i7与i9之间的空白产品，我们看到这颗处理器带给我们的体验是非常惊艳的。

强劲的性能提升也自然会带来一定功耗上的上升，这里我们对i7-10875H进行CPU单烤，在接近90分钟的单烤测试中，i7-10875H核心温度在92度上下，其峰值功耗接近85W，如果在要进行大型3A游戏，这对于机械师创物者M笔记本来讲，散热要求和供电保障非常的高。

接下来，我们来看看机械师创物者M所搭载的英伟达GeForce RTX 2070显卡的具体表现，RTX 2070采用12纳米工艺制造，其CUDA核心数高达2304个，配备8GB GDDR 6显存，显存位宽256 bit，支持光线追踪和深度学习，满功耗TGP为115W，加上CPU峰值功耗85W，机械师创物者M峰值功耗可以超过200W，为了对抗这个性能怪兽，机械师创物者M同时配备了一个230W的电源适配器以应对可能出现的巨大功耗。

针对GPU，这里我们使用3DMark对其进行跑分。跑分结果如下。

Time Spy：7481

Time Spy Extreme：3600

Fire Strike：17589

Fire Strike Extreme：8924

Fire Strike Ultra：4712

Port Royal：4389

为了更直观的展现i7-10875H对3D性能的提升，我们使用i7-9750H+RTX 2070的3DMark跑分数据与之对比。对比结果显示，相比于i7-9750H，i7-10875H在3D表现中最高可以增益近10%。这对游戏中体验提升非常明显。

除了CPU和GPU强悍的配置，机械师创物者M游戏本同时还搭载2根DDR4 8GB 3200MHz双通道内存，其理论跑分表现如下：

整体来看，机械师创物者M游戏本在硬件上堆料十足，i7-10875H理论计算性能已经和上一代i9-9980HK不相上下，而RTX 2070出色的图形表现，也让各类3A大作在游戏本上畅玩成为了可能。接下来，我们通过游戏实测机械师创物者M游戏本表现。

游戏测试

机械师创物者M游戏本在硬件性能上已经用到了非常强大的阵容，这里我们直接上几款3A大作进行测试，测试对象分别是《孤岛惊魂：新曙光》、《刺客信条：奥德赛》、《荒野大镖客：救赎》、《侠盗猎车手V》。

《孤岛惊魂：新曙光》

《孤岛惊魂：新曙光》是育碧在去年推出的一款第一人称射击游戏，我们知道，在诸如《守望先锋》、《彩虹六号：围攻》等射击游戏中，帧率对游戏体验非常重要，《孤岛惊魂：新曙光》作为一款3A大作同样也需要更高帧率支持，这样才会有流畅真实的射击体验，这里我们进入游戏设置，开启预设的画面高画质模式和极高画质模式，通过游戏内的基准测试，机械师创物者M笔记本在高画质下平均帧率为99帧，极高画质下平均帧率为81帧。这对于轻薄游戏本而言，已经是非常流畅的体验了。

《刺客信条：奥德赛》

《刺客信条：奥德赛》一直以来被大家称为“众生平等奥德赛”，由于其对硬件要求极为苛刻，因此很多设备在运行《刺客信条：奥德赛》的基准测试时表现差不多。这里我们将游戏开启预设的很高画质和极高画质进行测试，测试结果显示，很高画质下平均帧率为69帧，极高画质下平均帧率为55帧。这对于游戏笔记本来讲，绝对是非常流畅的。

《荒野大镖客：救赎》

《荒野大镖客：救赎》无疑是去年PC游戏中最受关注的3A大作，作为《荒野大镖客》的续作，“大表哥2”对硬件要求也是非常高的，这里我们将游戏画面设置为预设的最高画质和手动调整的最高画质，机械师创物者M笔记本在预设最高画质的平均帧率为60帧，手动调整的最高画质下平均帧率为46帧，这基本上可以满足绝大部分想要真实游戏体验玩家的需求。

《侠盗猎车手V》

《GTA5》自发售至今，一直都是玩家们津津乐道的“神作”，特别是Epic最近免费送的手段，让这款大作再次回到人们的视野中。这里我们使用DX11模式，并手动调整游戏画面至最高表现，在游戏基准测试中，大部分场景帧率在70帧上下，最高帧率达到110帧。

通过这几款3A大作的测试我们看到，机械师创物者M游戏本在轻薄的机身下给我们带来了很多惊喜，在RTX 2070显卡的加持下，机械师创物者M游戏本给我们带来了一个很好的游戏画面体验，全新十代酷睿i7-10875H强大性能为游戏带来了更多增益效果。

总结

机械师创物者M游戏本在轻薄的机身下蕴含着满满的诚意，全新十代酷睿i7-10875H处理器、满功耗RTX 2070、144Hz电竞屏、3200MHz双通道内存、Wi-Fi 6、雷电3……现阶段一切能提升硬件速度的，机械师创物者M游戏本基本上全都囊括了。

在这个笔记本都要上5.0GHz的时代，机械师创物者M游戏本突破了传统游戏本傻大粗的外观，搭配强劲的i7-10875H，更好的让我们感受到高帧3A大作带来的乐趣。

如果你是一名想要有着畅快的游戏体验的发烧友，全新的机械师创物者M游戏本无疑是现阶段非常值得入手的一款产品。