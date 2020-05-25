全国政协委员：建议制定反网络暴力法，打击网络水军

IT之家5月25日消息 成都商报消息，在全国两会期间全国政协委员、明宇集团董事长张建明认为，网络施暴者受法律惩戒较少且违法成本低下。他表示：“相应的法律法规的建设和完善应与互联网的发展同步，让法治成为整治网络暴力的铁腕”。

IT之家了解到，张建明建议有关部门可通过立法手段实现对网络暴力言论的分级管理，严格事后追惩制度，实现依法治理的目标。张建明还建议完善对网络“大V”的规制，构建绿色健康网络风气。