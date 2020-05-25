华为希望稳定芯片供应，三星SK海力士回应

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5月25日午间消息，据外媒报道，华为从三星电子和SK海力士高层方面寻求存储芯片的稳定供应。
报道援引不具名的行业消息称，总部位于深圳的华为联系了三星电子和SK海力士这两家芯片制造商在中国分公司的高管，确保半导体的稳定供应。两家公司发言人均在周一上午否认了上述报道。三星称，未召开过此类会议，而海力士未详细说明。
据悉，华为是三星和SK海力士的五个大客户之一，每年向这两家公司购买近10万亿韩元（81亿美元）的DRAM和NAND闪存芯片。
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