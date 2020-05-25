内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

华为希望稳定芯片供应，三星SK海力士回应

2020/5/25 13:56:54来源：新浪科技作者：小白责编：远洋评论：

5月25日午间消息，据外媒报道，华为从三星电子和SK海力士高层方面寻求存储芯片的稳定供应。

报道援引不具名的行业消息称，总部位于深圳的华为联系了三星电子和SK海力士这两家芯片制造商在中国分公司的高管，确保半导体的稳定供应。两家公司发言人均在周一上午否认了上述报道。三星称，未召开过此类会议，而海力士未详细说明

据悉，华为是三星和SK海力士的五个大客户之一，每年向这两家公司购买近10万亿韩元（81亿美元）的DRAM和NAND闪存芯片。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    