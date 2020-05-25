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特斯拉Model S高性能版被外媒评为全球最好现代大马力汽车之一

2020/5/25 13:56:54来源：TechWeb作者：辣椒客责编：微尘评论：

据国外媒体报道，2012年第二季度开始交付的Model S，是特斯拉最早开始大规模量产的电动汽车，目前仍在大量生产。

连续生产近9年的Model S，目前在售的有两个版本，分别是双电机全轮驱动长续航版和Performance高性能版，这两个版本的续航里程都超过了500公里，最高时速可达250公里。

Performance高性能版Model S，近日也被评为了全球最好的现代大马力汽车之一。

将Performance高性能版Model S评为现代最好的大马力汽车之一的，是总部位于加州的在线汽车信息资源提供商Edmunds。

Edmunds共评出了10款最好的现代大马力汽车，在上榜的10款中，特斯拉Performance高性能版Model S是唯一的电动汽车，也就意味着这一款是Edmunds眼中最好的大马力电动汽车。

特斯拉Model S是在2012年的第二季度开始交付的，起售价更高的Model X在次年第三季度开始交付。Performance高性能版Model S，一次充满电之后的续航里程为348英里（约560公里），最高时速为163英里（约262公里），百公里加速时间为2.5秒，补贴之前的起售价为9.999万美元，国内市场补贴前的起售价格为89.39万元。

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关键词：特斯拉Model S

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