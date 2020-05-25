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为PS5让路：索尼PS4系列降价促销，最低1899元

2020/5/25 18:01:03来源：IT之家作者：西瓜责编：远洋评论：

IT之家5月25日消息 根据此前索尼战略会议的PPT内容来看，索尼将于今年晚些时候正式推出PS5，而现在官方已经开启了PS4的相关促销，其中包含了主机和游戏。今天，PlayStation中国通过官方微博宣布，将于6月1日开启“游玩，世界”夏日潮玩大促活动，活动时间内可享主机及游戏软件限时优惠

PlayStation Network畅销第一位的国产游戏《硬核机甲》首次公布将推出PS4 Pro限量套装，套装内含PS4 Pro主机（黑色1TB）一套、《硬核机甲》游戏软件一张。建议零售价2899元，活动价2599元，是机甲游戏爱好者的不二选择。该套装线上仅限PlayStation京东旗舰店进行独家限量销售，数量有限、售完即止，5月25日至5月31日的预售期间还有额外惊喜。

首款基于中国原创IP、由中日双方团队联手打造并于全球发行的PS4游戏《西游记之大圣归来》，将于618期间推出PS4 Pro套装限时特价活动。PS4 Pro《西游记之大圣归来》套装内含PS4 Pro主机（黑色/冰河白 1TB）一套、《西游记之大圣归来》“标准版”软件一张。建议零售价2949元，活动价2599元。

PS4 Pro双手柄套装限时特惠，内含PS4 Pro主机（黑色/冰河白 1TB）一套、额外DUALSHOCK 4无线控制器（颜色请参照渠道产品信息）一个。单品建议零售价总和为3179元，活动价2799元。此外，PS4（黑色/冰河白 500GB）建议零售价1999元，活动价1899元。PS4 Pro（黑色/冰河白 1TB）建议零售价2799元，活动价2599元。

IT之家发现，除游戏主机优惠活动之外，诸多游戏软件也加入了此次特惠行列。《地平线 零之曙光》、《西游记之大圣归来》、《最终幻想15》等游戏软件也将进行限时特价优惠。

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关键词：PS5PS4

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