【IT之家开箱】realme真我X50m银河白配色图赏

IT之家5月25日消息 4月23日，realme正式宣布了真我X50m 5G手机，其中6GB+128GB售价2099元，8GB+128GB 售价2399元，新机搭载了骁龙765G处理器，支持双模全网通5G，配备了6.57英寸120Hz刷新率的LCD屏幕，屏占比达到90.48%。

IT之家已经拿到了该产品，现在为大家带来新机图赏。

realme真我X50m拥有星空蓝和银河白两种配色，IT之家拿到的是银河白版本。相比普通电镀工艺，realme 真我X50m所采用的光学电镀极大提升了光学膜片之间的致密度，视觉效果通透灵动。其中“银河白”独有电镀纳米陶瓷增亮膜，以带来如星河一般的亮度和质感。

正面，realme真我X50m配备了6.57英寸LCD屏幕，分辨率为2400 × 1080，屏幕比例为20 : 9。手机前置摄像头采用了双盲孔设计，单个摄像头孔径为4.88mm。

realme真我X50m屏幕刷新率为120Hz，一秒钟显示120个画面。

相机部分，X50m采用旗舰级鹰眼变焦四摄，后置采用4800万主摄 + 119°超广角镜头 + 4cm超级微距镜头+单色人像镜头的组合。摄像头表面覆盖有康宁大猩猩5代玻璃。

具体来看，主摄采用f/1.8大光圈6P镜片摄像头，拥有1/2英寸4800万像素感光元件；f/2.3光圈800万像素119°超广角镜头，单像素可达到1.12μm；超级微距镜头拥有f/2.4大光圈、1.75μm大像素。

X50m采用了侧面指纹识别

其它配置方面，X50m内置了4200mAh电池，支持30W Dart闪充，最高支持录制4K分辨率的视频，前后摄像头均支持EIS视频防抖功能，此外，X50m还支持全功能NFC。

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