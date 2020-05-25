华为手机业务的最大阻碍，并不是芯片

对于华为智能手机业务来说，2020 年格外困难。

一方面，在美国去年签署的贸易禁令之下，华为在海外发售的智能手机上无法搭载 Google 的 GMS，这严重影响了华为的海外智能手机销量——即使华为及时推出了 HMS，也难以弥补 GMS 缺失带来的巨大销量损失。

另一方面，前不久，美国政府升级禁令，开始打压华为的半导体业务和供应链，外界也开始担心华为旗下的麒麟手机处理器芯片的供应问题，从而不免对华为下半年手机业务多一层担忧。

当然，这种情况下，华为也不能坐以待毙。

加码 HMS，华为正式上线独立搜索 App

近日，华为推出的一款搜索 App 引起了大量的关注。

这款 App 其实早在今年年初 2 月份的时候就已经推出，当时称之为 Huawei Search（华为搜索），此前一直处于测试状态。不过在今年 5 月，Huawei Search 已经重新命名为 Petal Search（花瓣搜索），并且在 HMS 中的应用商店 AppGallery 正式上线。

考虑到华为的 Logo 本身就是花瓣的寓意，所以这个更名其实并不是什么大事，都指向了华为。

但是在功能上，Petal Search 除了可以提供常规的信息搜索服务，比如说天气预报、新闻、视频、图像、音乐、金融信息等，还具备一些新功能，比如说能够直接下载和获取推荐的应用程序。

可见，Petal Search 更像是此前 Huawei Search 和 AppSearch 的结合。

当然，Petal Search 之所以收到很大的媒体关注度，最重要的原因是，它是一项面向海外用户的移动搜索引擎，直接竞争对手就是 Google 搜索 App。

这就意味着，通过 HMS 和 AppGallery 的应用生态构建，华为与 GMS 的距离越来越远，而二者也形成了竞争关系。

当然，这未必是华为所希望的，但在美国的打压之下，这也是没有选择的选择。

HMS 的野心：与 iOS 和 GMS 三分天下

实际上，除了 Petal Search，华为 HMS 在多个方面实现了对 GMS 的取代。

比如说，此前在 AppGallery 应用商店中，上线了 Here WeGo，它可以支持 100 多个国家 1300 多个城市的导航和定位，这被认为是华为来替代 Google Maps 地图服务。

另外，结合地图、GPS、重力感应、电子罗盘、摄像头等，华为推出了华为河图（Cyberverse），它实现了每平方公里 40 亿三维信息点，1：1 还原真实世界，可实现高精度空间计、AI 3D 物体识别以及光影追踪等能力，可以看做是华为 AR 地图。

关于华为河图，目前的一个最新消息是：在 5 月 22 日，华为 Fellow Cyberverse 总工程师、Camera 总工程师罗巍宣布，华为河图商标已经注册成功。

当然，在支付、应用商店、应用商店等方面，HMS 也在全力布局。

值得一提的是，在前不久举行的华为消费者业务峰会上，华为方面公布了 HMS 生态的最新进展，其中宣布：

华为终端云服务 (HMS) 全球月活 6.5 亿，同比增长 25%;

全球注册开发者已超过 140 万(今年 5 月已增长至 150 万)，同比增长 115%;

接入 HMS Core 的应用数量超过 6 万款，同比增长 66.7%。

而在华为的终极野心中，华为希望未来几年在全球移动应用生态中，能够让自家的 HMS 与苹果的 iOS 和 Google 的 GMS 三分天下。

尽管如此，华为手机海外业务损失惨重

当然，不得不承认的是，与深耕多年的 GMS 相比，HMS 过于弱小。

从应用数量来说，Google 的 GMS 承载了全球数百万的各种各样的 App，而 HMS 只有 6 万，两者的差距非常大。

从月活跃人数来说，Google Search、Chrome、Gmail、YouTube、Google Drive 等 App 是海外用户群体最常用的 App，而且已经覆盖了全球超过 10 亿月活跃用户，对消费者群体有着庞大的吸引力，但这些 App 无法在 HMS 上架。

也就是说，与 GMS 相比，HMS 过于弱小，它仅仅能够在 GMS 缺位的情况下扮演替代者的角色，但并不足以打动消费者。

一位名为 Turbofrog 的美国网友表示：

我有一个超级便宜的荣耀 8 手机，那是我在上一部手机不能用了之后买的。但是……对于没有 Google Play 的新手机，我没有任何购买的兴趣——不管它的硬件多么令人印象深刻、多么流畅。

实际上，对于外国人来说，Google 简直是不可或缺的，它可以说是构建起了整个国外互联网服务的基础设施——尤其是在 Android 的世界里，Google 的控制力可以说是变本加厉。

可以说，几乎每一个国外 Android 用户，恐怕都离不开 Google 全家桶。

这种情况下，缺失 GMS 的华为手机业务不可避免地受到影响。

来自市场调研机构 IDC 的数据显示，2020 年第一季度，在全球智能手机市场，华为智能手机的出货量为 4900 万部，比去年同期下降了 17.1%——虽然依旧排名第二，但外界普遍认为，华为的出货量下滑与 GMS 的缺失有关。

其中，根据市场调研机构 Canalys 的数据显示，2020 年 Q1，华为在西欧智能手机市场的出货量下滑了高达 40%，排名第三，位居三星和苹果之后，而小米则暴增了 79%，位居第四 。

显而易见的是，这种下滑与 GMS 的缺失有关。

华为下一代麒麟 SoC 会受到影响吗？

对于华为手机业务来说，除了 GMS 缺失之外，还有另外一个担忧。

2020 年 5 月 15 日，美国商务部发布公告，宣布因为华为 “破坏” 实体清单，所以要限制华为使用美国技术软件设计和生产半导体——这一禁令，也开始让人担心，由台积电代工的华为麒麟 SoC 处理器也可能因此受到影响。

准确来说，是下一代华为旗舰 SoC 处理器——麒麟 1020——的供货问题。

不过，据外媒 KL GadgetGuy 报道，尽管外界普遍认为台积电也将受到美国禁令的限制，但就这款麒麟处理器而言，依然有一份最新的报告认为，麒麟 1020 处理器依旧可以在规定时间内量产，而这款处理器将被用于即将到来的华为 Mate 40 系列。

外媒称，美国政府的新规会影响未来的订单，但不影响华为已经下出的订单。有媒体称，美国虽然升级了禁令，但是也给出了 120 天的宽限期，这意味着台积电依然可以安排在 120 天如期为华为供货，尤其是 5nm 和 7nm 订单。

雷锋网了解到，台积电曾经在 4 月份表示，今年资本支出将维持在 150 亿美元至 160 亿美元，其中大约有 80% 用于 7nm、5nm 和 3nm 等制程，而另外的部分有 10% 用于先进封装与广罩，其他则用于特殊制程技术。

另外，台积电还表示，目前没有下调全年资本支出的打算——这就从侧面证明，目前台积电还并不将华为供货问题作为其全年预算的变量。

对此，在接受雷锋网采访时，信达证券电子行业首席分析师方竞表示：

这件事情并没有那么悲观；其实台积电并没有完全被禁，它可以内部审核并向美国政府申请许可，而华为自己也做了不少努力i，比如说正在积极备货，在核心器件上起码有半年以上的库存。

值得一提的是，除了自研的处理器之外，华为还可以选用来自三星、联发科的 SoC 处理器——此前在接受采访时，华为旗下的荣耀品牌总裁赵明就表示，其与联发科一直保持着稳定的合作关系。

可见，在涉及到智能手机处理器的硬件板块，华为倒还是有足够大的生存空间，而它目前在智能手机业务上最重大的短板依旧是 HMS。

雷锋网(公众号：雷锋网)总结

对于华为来说，2020 年最大的主题是生存，智能手机业务也不例外。

目前来看，尽管华为大力推进 HMS 的发展，但它还需要更多的时间来成长。当然，华为的 HMS 和 AppGallery 并非是摆脱 Android 生态自辟江山，而只是在 Google 全家桶之外另起炉灶，则华为手机在海外面临的应用生态问题并非是完全无解的。

至于芯片问题，虽然存在很大的不确定性，但华为仍有不少牌可以打。

而从华为整体发展而言，智能手机业务虽然并非绝对核心，但它也为华为运营商业务和核心技术研发输了大量的血，而且从终端层面构成了华为的未来发展支撑，不容有失，这一点华为必然也是心知肚明的。

最后一问：

在美国打压升级之下，你认为华为智能手机业务能挺住吗？