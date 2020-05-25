realme真我X50 Pro 玩家版体验：极致速度的性能旗舰

作为一家2018年成立，至今发展不到两年的手机品牌，realme的市场占有率已跃升至全球TOP7，这样的成绩可谓惊人。3月12日，realme发布了真我X50 Pro新机，本以为发布了这样一款全能旗舰后，realme能消停会儿，没想到时隔两个多月后，realme再次发布了该系列的又一款高性能手机——真我X50 Pro 玩家版。与原来的真我X50 Pro有所不同，玩家版可以说是专为年轻游戏玩家和科技发烧友定制的高性能手机，在realme产品中定位极致速度的性能旗舰。

IT之家已经提前拿到了这款手机的样机，并进行了简单的体验，那么这款真我X50 Pro 玩家版的表现究竟如何？一起来看看吧。

第一部分：外观

真我X50 Pro 玩家版共有两种配色，分别是幻影黑和光速银。IT之家拿到的是光速银配色，存储版本为12GB+128GB。

光速银配色名副其实，几乎纯粹的银色设计，整体为隧道纹和CD纹拼接而成，从不同角度看去都有光影流动的感觉，视觉观感非常潮流。

机身三围159 × 74.2 × 8.9mm，整机重量约为209g，尽管采用了3D玻璃设计，后背看似过渡圆滑，但小半斤重的它拿在手里还是有点压手的。

真我X50 Pro 玩家版的后置四摄位于机身背部左上角，右侧是一枚补光灯。

真我X50 Pro 玩家版搭载汇顶新一代光感屏下指纹模组，官方宣称可以实现0.27秒极速解锁。实测解锁速度确实非常快，手指放在解锁区域上，眨眼之间就已经进入桌面了。在湿手或强光场景下，也能正常解锁。

屏幕方面，真我X50 Pro 玩家版采用了6.44英寸的双打孔屏（三星E3 AMOLED），分辨率为2400×1080，屏幕比例20:9，最高支持90Hz刷新率，同时支持低亮无频闪护眼和低蓝光护眼。此外，真我X50 Pro 玩家版的屏幕支持HDR10+、100% DCI-P3色域。实际观感十分细腻，屏幕素质在国产机型中算上等。

与其他市面上双打孔屏机型相比，它的打孔尺寸算是比较小的了，但一眼看过去还是很扎眼，初次使用此类手机的用户估计要适应一阵子。

机身顶部包含一颗麦克风，细条状的听筒设计与市面上大部分手机相同。

机身底部分别是扬声器开孔、Type-C开孔、麦克风开孔和SIM卡槽。

最后附上全家福：

第二部分：相机（样张均有压缩）

真我X50 Pro 玩家版搭载四摄影像系统，包括4800万像素的主摄（索尼IMX586）、800万超广角、200万像素复古人像镜头和200万像素黑白人像滤镜镜头。其中800万超广角提供119°超广角摄影功能，同时也充当了微距镜头的作用。

在摄像功能方面，真我X50 Pro 玩家版提供了超级夜景3.0、人像模式、超级焕彩、超广角视频、视频虚化等等。值得一提的是，在视频拍摄模式下，真我X50 Pro 玩家版支持UIS视频防抖，最高支持4K/60fps视频录制。

先来看一下真我X50 Pro 玩家版的样张表现。在白天光线较好的情况下，真我X50 Pro 玩家版拍出的样张还是很令人满意的，无论是白平衡还是动态范围，都有着不错的表现，只可惜拍摄当天天气不是很好，或多或少影像了成片质量。

▲日间样张

真我X50 Pro 玩家版在相机中提供了“超级焕彩”模式，开启该模式后，可以看到样张的饱和度较高，色彩更加鲜艳。该模式比较适合应用在风景、美食等场景中。不过实际样张区别并不是很大，再加上系统没有适用场景的智能提示，恐怕这项功能的实际使用频率也不会太高。

▲默认模式

▲“超级焕彩”模式

在超广角模式下，真我X50 Pro 玩家版可以拍摄到更加宽广的画面，同时畸变处理也非常到位，观感十分自然。在白平衡表现方面，超广角模式的样张画面白平衡和默认模式基本相当，要知道前代realme X2 Pro的超广角模式发黄蛮严重的，好在真我X50 Pro 玩家版修复了这一问题。

▲默认模式

▲超广角模式

略微可惜的是，真我X50 Pro 玩家版没有搭载长焦镜头，因此在拍照时任何变焦操作都是数码变焦。

▲默认模式

▲2×变焦

▲5×变焦

▲室内样张，白平衡较准，动态范围良好

来到夜晚，得益于全新夜景模式的加持，真我X50 Pro 玩家版的夜景拍摄能力相较于前代realme X2 Pro有了明显的升级，下图中可以看到，夜景模式下，画面明显亮度更高，原本肉眼无法看清的物体也得以展示其真实面目。

▲默认模式

▲夜景模式

此次真我X50 Pro 玩家版拥有极暗夜景模式和脚架模式，在脚架模式下可进行30s长曝光。这两项功能为其增加了可玩性。

从下图中可以看出，真我X50 Pro 玩家版的夜景模式所拍摄的画面非常纯净，不过高光部分的压制还有进一步的优化空间。此外画面的边缘锐利度就差点意思了，好在整体观感尚可。

更多样张：

而前置镜头方面，真我X50 Pro 玩家版使用了一枚1600万像素的自拍镜头，另有一颗辅助镜头用于背景虚化。

整体来看，玩家版的摄像头参数与标准版真我X50 Pro相比有所阉割，但基本够用。

第三部分：配置体验

真我X50 Pro 玩家版搭载了迄今为止高通骁龙系列最强劲的865，在存储组合上，真我X50 Pro 玩家版提供6GB+128GB / 8GB+128GB / 12GB+128GB三个版本，RAM采用LPDDR5（6GB版为LPDDR4X）；而相较于标准版真我X50 Pro，玩家版的ROM升级到UFS3.1。IT之家使用Geekbench 4进行跑分，CPU单核成绩4293分，多核成绩12714分。GPU得分9539分。

随后进行PCMARK闪存测速，数据如下：

骁龙865的性能毋庸置疑，在游戏体验上，市面上所有的游戏基本都可以开启最高配置完美流畅运行，真我X50 Pro 玩家版更与多款大型游戏定制90Hz高帧率模式，进一步提升流畅的游戏体验。IT之家选用支持90Hz的《和平精英》和《王牌战士》进行测试，游戏过程中基本保持满帧运行，体验很棒。

▲《和平精英》游戏帧率

▲《王牌战士》游戏帧率

此外，真我X50 Pro 玩家版支持HyperBoost游戏空间，打包管理所有游戏。通过游戏助手，可以设置通知免打扰或者半透明弹窗。并有快速截屏、画质增强以及游戏变声等丰富的游戏功能可供玩家使用。

真我X50 Pro 玩家版延续了前代的双扬声器设计，支持Dolby Atmos杜比全景声，并通过Hi-Res“小金标”认证，带来更出色的听感体验。

另外真我X50 Pro 玩家版采用了“Tactile线性马达”，通过实际体验，笔者发现在振动反馈方面与前代realme X2 Pro相比，震感优化得更加自然，不再有“傻震”的感觉。

此外，真我X50 Pro 玩家版还支持VC液冷技术，官方宣称VC液冷均热铜板面积高达1821平方毫米；多层立体式石墨散热，在手机多处覆盖散热总面积超过9650平方毫米。在该技术加持下，即使在游戏极端画质下，真我X50 Pro 玩家版也依旧性能全开。

真我X50 Pro 玩家版内置4200mAh电池，支持65W SuperDart Charge闪充技术，IT之家实测从0%开始充电，半小时充电89%，40分钟完全充满，充电效率非常惊人。

续航方面，IT之家针对日常使用进行测试。测试前，小编月生将手机的系统亮度调节到50%，各项音量也为50%，Wi-Fi、蓝牙都开启，屏幕刷新率为90Hz，测试内容及结果如下：

Wi-Fi环境下看网页30分钟，耗电3%；

Wi-Fi环境下刷微博30分钟，耗电4%；

通话30分钟，耗电2%；

戴耳机在线听音乐30分钟（息屏），耗电1%；

在线播放《哔哩哔哩》1080P视频30分钟，耗电9%；

玩《和平精英》30分钟，耗电11%；

使用微信30分钟，耗电5%；

Wi-Fi环境下刷《IT之家》App 30分钟，耗电4%。

整体来看，真我X50 Pro 玩家版尽管内置的4200mAh大电池，但也许是高刷新率模式耗电较快，重度使用下续航还是有点扛不住，因此小编月生建议，如果你对帧率不是特别敏感，又想手机续航更久，就在不需要的时候将屏幕刷新率切换到功耗较低的60Hz吧。好在真我X50 Pro 玩家版拥有65W闪充，一顿饭的时间，就能获得近一整天的电量。而在充电过程中，也未出现过热的情况。这样的大电池配合高速快充，给人带来满满的安全感。

总结

作为realme系列的旗舰产品，无论在用料、工艺乃至软件体验方面，真我X50 Pro 玩家版都带来了当今市面上第一梯队的体验。与标准版真我X50 Pro相比，玩家版仅在摄像头方面有所阉割，但并不严重，对于性能党来说，核心的性能体验没有缩水。而在售价方面，真我X50 Pro 玩家版2699元起的价格可以说是今年5G旗舰级手机市场中的一颗炸弹。笔者认为，对于那些不是很看重拍照性能却又非常重视硬件性能的用户来说，真我X50 Pro 玩家版似乎更对他们的胃口。

旗舰的性能，出众的震动反馈，尽管没有游戏肩键，但这款真我X50 Pro 玩家版毫无疑问是一款高性价比的性能之选。如果你喜欢高刷，喜欢打游戏，那么我认为真我X50 Pro 玩家版能够满足你的所有需求。