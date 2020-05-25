三星Galaxy S20+ 5G国行馥郁红新配色发布：7999元

IT之家5月25日消息 今天三星电子以线上发布会的形式正式为中国用户带来了全新馥郁红配色的三星Galaxy S20+ 5G手机，标配12GB+128GB，售价7,999元。

此前三星Galaxy S20+ 5G已有浮氧蓝、幻游黑、遐想灰三款时尚配色，新发布的馥郁红配色在配置上没有变化。三星Galaxy S20+ 5G搭载了骁龙865处理器，搭配12GB的LPDDR5运行内存，拥有4500mAh容量电池；同时还采用了支持120Hz高刷新率的超感官全视屏，此外还包括IP68级防尘防水、AKG调音、无线共享充电和无线加速充电2.0等一系列配置。

拍照方面，三星Galaxy S20+ 5G馥郁红搭载了可以快速自动对焦的1000万像素超清自拍前置摄像头，以及由6400万像素超高清主摄像头的专业后置四摄组合，支持8K视频拍摄，支持AI一键多拍功能，按下快门可同步拍摄出10秒的小视频。

IT之家了解到，目前三星Galaxy S20+ 5G馥郁红版本已正式登陆中国市场，标配12GB+128GB，定价7999元，消费者目前可在京东三星手机官方旗舰店进行预约购机。购买三星Galaxy S20+ 5G馥郁红款手机的消费者，可获赠价值999元的限量版红色三星Galaxy Buds+耳机，还可获得由三星和京东携手定制的武汉特产礼包。