和AI去码一样神奇？AI上色是黑科技还是逗你玩

在图片处理领域这块，AI刷的存在感越来越多。早前笔者就介绍过AI无损放大图片、AI去除马赛克、AI自动给线稿上色之类的玩法，现在，又有人给笔者推荐了一个AI黑科技——黑白照片一键变彩色。

AI在图片处理领域频频刷存在感，就算是马赛克，AI技术也能修复成高清，现在AI还能上色了！

是的，AI可以让黑白照自动变成彩色照片了！我们知道黑白照片上色的难点，在于它其中并没有包含任何色彩信息，需要靠人来辨认物体的什么，然后靠想象、脑补才能猜出黑白照应有的颜色，靠人工填上去。而现在，AI也可以做到这一点？据介绍，这个“Colourise.sg”网站，利用了机器学习和神经网络算法，利用数十万张的照片建立了着色模型，我们一起来看看它到底靠不靠谱。

Colourise.sg：https://colourise.sg/

Colourise.sg是一个来自于新加坡的网站，在国内连接速度并不算快，有时候会出现连接问题，有条件的朋友可以用科学上网加速。

Colourise.sg页面

Colourise.sg的使用很简单，开启网页后，滚动到页面下方的交互框，就可以上传图片了。使用前，可以需要先做一个人机验证，判断你是不是真人，有时候这个验证码会刷不出来，多刷几次就可以了。

在这个框框上传需要上色的图片

Colourise.sg一次只能为一张黑白照片上色，上传黑白照片后，Colourise.sg很快就会给出结果。Colourise.sg给出的结果还是很好玩的，提供了原图和上色后图片的对比图，而且用户可以拖动原图和上色图片的分界线，作更详细的比较。

上色后可以拉动分界线，对比上色效果

Colourise.sg的AI上色效果如何？我们来看看几组照片。

首先是一张二战历史照片。这张照片原本就是黑白照，可以看到Colourise.sg的上色效果还是比较自然的，但一些细节也有翻车的情况，总体来说比较好评。

二战历史照片黑白照原图

Colourise.sg上色版本，某些衣服颜色不自然、不稳定，总体还不错

我们再用现代的彩色照片来测试Colourise.sg的功力。这里先利用PhotoShop的去色程序，将一张彩色照片去色，然后再将它上传到Colourise.sg用AI上色，对比原先的彩色照片，看看Colourise.sg的上色到底是不是真的那么神奇。

首先来看两张风景照。

去色版

原图

Colourise.sg上色版

去色版

原图

Colourise.sg上色版

可以看到，Colourise.sg总体来说还是比较自然的。它能够比较好地判断天空、海水、沙滩、绿植等要素，并给出了较为正确的色彩。特别是海边的这张照片，上色效果已经接近以假乱真，和原片只有风格上的差异而已。不过Colourise.sg对于一些细节的把控仍是有问题的，例如无法分辨枯叶和绿叶，只能笼统地将植物都填上绿色，对比原图色彩单调了不少。

再来看一张室内照。

去色版

原图

Colourise.sg上色版

这张照片Colourise.sg的处理效果是不太理想的。和原图相比，Colourise.sg上色的版本丢失了很多色彩，而且反差不强烈。对于室内布置的人造物，Colourise.sg似乎没有太多的上色方案，毕竟和自然物体相比，人造物体的颜色有更多的可能性，Colourise.sg的上色趋于保守也是可以理解的。但Colourise.sg竟然也没正确还原盆栽绿植的颜色，这就有点令人失望了。

最后我们来看一张食物的照片。

去色版

原图

Colourise.sg上色版

这简直就是翻车现场。Colourise.sg基本没有起到上色的作用，换言之Colourise.sg根本就不知道这些食物、餐具应该的什么颜色。食物、餐具也是人造物，看来Colourise.sg对没有固定颜色搭配的物品，上色的确不擅长。

总结

可见，Colourise.sg的能力还是比较局限的。对于自然景观、人脸皮肤等颜色比较固定的对象，Colourise.sg能够正确上色；而对于家具、食物、餐具等颜色千万种的事物，Colourise.sg就难以应付了。当然，随着数据库的进一步充实，AI是可以继续进步的，期待今后有更好的AI上色方案吧。