小技巧：教你在Win10显示FPS

很多人都知道，Win10的XBOX Bar中有一项实时帧率（FPS）工具，然而当你想当然地打开游戏，调出XBOX Bar后，却发现帧率压根显示不出来。那么这项功能到底该如何使用呢？

FPS无法显示

其实这项功能属于Win10的内置功能，无论兼容性还是准确性都很出色。然而由于权限缘故，首次使用往往需要做一个简单的设置：

1. 按下快捷键Win+G，调出XBOX Bar；

2. 将左下角“性能”模块切换到“FPS”标签，点击“请求访问权限”按钮 ；

点击“请求访问权限”

3. 此时屏幕上会弹出UAC提示，点击“是”按钮；

点击“是”

4. 接下来，重新启动电脑；

5. 再次按下Win+G，将“性能”模块拖拽到合适的位置，点击“锁定”键将其固定到桌面上；

点击该按钮将面板固定到屏幕上

6. 再次打开游戏，切换“FPS”标签，这时FPS就开始正常监测了；

哒哒哒哒……FPS终于出现啦！

写在最后

Xbox Bar默认会显示FPS、平均FPS、动态曲线三组参数，同时还有CPU、GPU、RAM等其他监测指标，用户可以通过点击面板右上方的设置按钮，手工调整这些监控项。包括监测指标、主题色、背板透明度等等都可以定义。

面板支持自定义

除了上面这种默认样式外，Xbox Bar还提供了其他几组外观。同时你也可以点击快捷按钮，隐藏曲线图。总之这是一项并不为人所知的功能，但使用体验真的很棒！感兴趣的小伙伴不妨试一试吧！

自带多种样式