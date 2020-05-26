骁龙 865 机型升级高通基线，小米 10/Pro 、Redmi K30 Pro MIUI 12 内测开发版停更三周

IT之家5月26日消息 据IT之家网友反馈，小米论坛5月25日晚上发布了MIUI 20.5.25 内测开发版更新说明，表示，为了提升手机的通讯性能以及提高稳定性，小米将进行高通基线的升级，小米10、小米10 Pro、Redmi K30 Pro暂停发布，预计三周后恢复，此次升级不影响稳定版，请大家理解。Redmi Note 8、小米CC9e正在适配Android 10，本周暂停发布。

下面是具体说明：

为了提升手机的通讯性能以及提高稳定性，我们将进行高通基线的升级，小米10、小米10Pro、Redmi K30 Pro暂停发布，预计三周后恢复，此次升级不影响稳定版，请大家理解；

由于相机有影响使用的问题，小米8、小米屏幕指纹版、小米8透明探索版、小米MIX3、小米9、小米9Pro、Redmi K30 5G、小米10青春版今日暂停发布；

由于无法编译出包，小米MIX2S今日暂停发布；

由于Redmi Note 8、小米CC9e正在适配Android 10，本周暂停发布；

正在传包中，会陆续发布。

更新日志

*注：各机型日志分布略有差别，具体日志详见手机端

控制中心

修复 切换分身/超级省电后，自定义开关不可用的问题

系统

新增 安全键盘支持单击锁定大写

新增 安全键盘中数字键盘支持乱序排列

锁屏

修复 偶现锁屏个性签名不可见的问题

状态栏、通知栏

优化 通知栏排序规则

修复 “美化刘海”开关失效的问题

修复 下拉通知栏顶部显示空白条

设置

优化 手势提示线防烧屏机制

▍升级说明

开发版内测：是提供给少数具有极客精神资深用户的版本，覆盖少数用户。是我们提供给少数用户的内测版本，用于用户问题反馈和测试。开发版内测稳定性不可预估，推荐少数极客精神用户使用，建议发烧友类和特别想要的用户，可以尝鲜体验。如遇到问题，请理性反馈，关注后续版本升级。