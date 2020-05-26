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因数据隐私问题，Twitter、WhatsApp 面临欧洲制裁：最高达年营收 4% 罚款

2020/5/26 7:14:48来源：新浪科技作者：星海责编：骑士评论：

据外国媒体报道，Twitter以及Facebook旗下的WhatsApp又成了欧洲的攻击对象，围绕数据保护问题，欧洲很快就有可能会对美国科技巨头发起制裁。

爱尔兰数据保护委员会称，针对Twitter数据泄露问题，5月22日确定一份草案，委员会呼吁欧盟其它国家在草案上签字同意。委员会还说，在调查WhatsApp数据分享透明度时完成这份决定草案。按照要求，针对任何提出的制裁，Facebook服务必须发表评论，然后方便欧盟各国进行评估。

2018年5月，《通用数据保护条例》(General Data Protection Regulation，GDPR)正式生效，之后爱尔兰当局加大调查力度，但并没有给出最终决定。一些美国大型科技公司成为调查对象，包括Twitter、Facebook、谷歌、苹果，爱尔兰数据保护委员会是调查的主要倡导者。

如果发现企业严重违规，《通用数据保护条例》允许监管者处以年营收最高4%的罚款。法国监管机构之前曾向谷歌开出5000万欧元罚单，这是至今为止最大的数据保护罚单。

爱尔兰数据保护委员会还说，其它一些案件也取得进展，比如针对Facebook当地部门的尽职调查，委员会想知道Facebook是否为个人数据处理确立法律基础。

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关键词：TwitterWhatsApp隐私

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