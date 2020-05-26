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微软 Visual Studio 已整合 ML.NET 模型构建器

2020/5/26 8:26:45来源：开源中国作者：局长责编：懒猫评论：

ML.NET 是面向 .NET 开发者的跨平台机器学习框架，模型构建器则是 Visual Studio 中的 UI 工具，使用自动机器学习(AutoML)来训练和使用 .NET 应用程序中的自定义 ML.NET 模型。开发者可以使用 ML.NET 和模型构建器来创建自定义的机器学习模型，而无需具备机器学习经验，也无需离开 .NET 生态系统。

以前，模型构建器属于 Visual Studio 扩展，开发者如果需要使用 ML.NET 模型构建器，必须从 VS Marketplace 进行安装，现在这项工具已被直接整合到 Visual Studio 最新版本 16.6 中。

当开发者在 VS 中启用“模型构建器”功能后，在解决方案资源管理器中右键单击项目，并添加"Machine Learning"即可开始构建模型。

另外，微软还更新了模型构建器的“场景”选择画面，以更现代化的界面设计，让开发者可以将要解决的问题，对应到模型构建器所提供的机器学习场景选项上。除此之外，微软还增加异常检测、聚类、预测和对象侦测作为示例场景，不过这些示例目前还不提供 AutoML 支持，仅提供 ML.NET 支持。

更多内容可查看 微软博客

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关键词：微软

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