SpaceX 首次载人火箭发射在即：已完成最后的飞行检查

北京时间5月26日早间消息，据外媒报道，NASA和SpaceX目前已经极为接近他们的首次商业载人航天发射的历史时刻。双方是从2010年开始就在为这次商业载人航天飞行做着准备。

SpaceX的猎鹰9号运载火箭和载人龙飞船现在已准备好，即将搭载两位美国宇航员道格·赫尔利（Doug Hurley）和鲍勃·本肯（Bob Behnken）升空，飞往国际空间站。NASA和SpaceX今天宣布，已经正式完成了最后的飞行检查，这意味着发射很快就将开始。

NASA的商业载人计划项目经理凯西·勒德斯（Kathy Leunders）在周一的新闻发布会上说，到目前为止，所有的发射前飞行检查都进行得很顺利，包括对“猎鹰9号”发动机进行的全程静态点火测试，并对所有发射工作进行了彩排，包括将两位宇航员赫尔利和本肯送入火箭中绑定的彩排。

SpaceX和NASA目前面对的主要障碍是天气情况，目前的天气仅大约40%有利于5月27日16:33的发射计划，不过在今天的记者招待会上，官员们指出，从今天起，天气将逐渐变得有利于这次发射。

从现在到周三，SpaceX和NASA都会密切关注天气状况，本次发射任务高度敏感，届时飞船上将搭载有真人宇航员，不容犯错。如果天气不好，那么还有5月30日和31日的两个后备发射日期。

SpaceX的发射计划副总裁Hans Koenigsmann评论说，当在周五的静态点火测试和彩排中看到真人宇航员登上载人龙飞船时，人们开始真切地了解到此次发射的重要性和影响力。这将是SpaceX有史以来的首次载人航天飞行，也是自2011年航天飞机项目结束以来的宇航员首次美国本土发射升空。

Koenigsmann仔细检查了发射日的日程安排，包括：在发射前4小时，本肯和赫尔利准备好并穿好衣服；发射前3小时，宇航员进入定制的特斯拉X型宇航员运输车；发射前2.5小时，宇航员进入太空舱，等等。他说，除逃生系统在发射前45分钟启动和10分钟后机械臂收回外，发射的其余部分与之前的“猎鹰9号”发射相似，届时自动发射系统将接管整个任务，就像之前的“猎鹰9号”发射所做的那样。

发射后，本肯和赫尔利将在轨道上停留19个小时，期间将进行轨道上升，以及在对接前进行30分钟左右的手动飞行测试（其余时间龙飞船将处于全自动控制之下）。然后，它会与空间站进行对接，并在2小时后打开舱门。

本肯和赫尔利离开国际空间站的时间表仍未确定——NASA将负责确定这个日期，大约是在发射后6周到16周之间。两位宇航员届时将返回到龙飞船上，然后龙飞船与空间站解除对接，并在大约两小时后降落在大西洋上。

此次发射将是多年辛勤工作的尖峰时刻，是商业航天载人计划的首次真人飞行。如果一切顺利，SpaceX最早可以在今年晚些时候开始执行运送宇航员往返国际空间站的常规飞行任务。