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付费订阅后续：八成 Oracle JDK 用户正在考虑其他支持选项

2020/5/26 8:39:39来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：懒猫评论：

在 2019 年，Oracle 决定更改许可模式，从提供免费的 Java 更新转变为要求付费订阅，这一重大变化无疑在市场上掀起了一片波澜。之后，尽管有一些使用 Java 的公司扔坚持使用 Oracle 并承担了增加的支持成本，但许多公司也在步步为营，谋求新的选择。

据 Azul Systems 的一项新调查显示，目前有 80% 的 Oracle JDK 用户正在考虑其他选择。Snyk 和 Oracle 联合进行的 2018 年调查层表明，Oracle JDK 用户以前占 Java 用户的很大比例。该调查发现 70% 的受访者使用 Oracle JDK，21% 的受访者使用 OpenJDK，9% 的受访者使用其他 JDK 实现，例如 Eclipse OpenJ9/IBM J9、Android SDK 和 Azul。而在这 70% 的用户中，现在则有 80% 在考虑替代方案。

Azul 董事会主席 Bill Coleman 称，“领先的行业分析师一致认为，Oracle 的大多数 JVM 客户都在寻找更具成本效益的开源解决方案，该解决方案可支持原本不受支持的较早版本。”

Azul Systems 透露，在 2020 年 2 月发布的软件开发人员的类似研究结果显示，对 Oracle JDK 的首选使用率已从 70% 下降至 34%，大部分现有用户都选择了免费或受支持的基于 OpenJDK 的部署。2020 版本 Snyk 和 Oracle 的调查也显示了相似的结果。

2020 年 JVM 生态系统报告还发现，有 86% 的受访者没有为 Java 支持付费。7% 的受访者表示，他们愿意根据发布节奏的变化支付支持费用，而 19% 的受访者则表示会考虑这种可能性。

不过在目前愿意支付支持费用的企业中，Oracle 仍然是赢家，占有 55 %的市场份额。红帽（17%）、IBM（16%）和 Azul（12%）则紧随 Oracle 之后。

Snyk 在其 2020 年 JVM 生态系统报告中指出，“当开发人员选择支付 JDK 支持费用时，Oracle 仍然是明显的赢家，而其他三个供应商则平等地分享了其余市场。回想起来，这意味着，如果只有 9% 的开发人员为 JDK 支持付费，则向 Oracle 付费的开发人员总数为 5 %，即 20 个开发人员中就有 1 个。”

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关键词：Oracle

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