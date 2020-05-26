维珍轨道公司首次火箭试射失败

北京时间5月26日早间消息，据外媒报道，小型卫星发射服务公司维珍轨道（Virgin Orbit）周一首次尝试利用轨道有效载荷发射系统发射火箭，其中包括绰号为“宇宙少女”（Cosmic Girl）、被当作运载飞机来发射LauncherOne火箭的改良版波音747。

维珍轨道此前曾操作“宇宙少女”和LauncherOne用于不用测试和展示，但此次是第一次端到端的系统测试。可惜，就在LauncherOne火箭从“宇宙少女”发射后不久，测试比预计提早结束。

“宇宙少女”于太平洋时间凌晨12点前（东部时间下午3点）从位于加州的莫哈维航空和航天港(Mojave Air and Spaceport)起飞。飞机由首席测试飞行员凯利·拉蒂默（Kelly Latimer）执飞，副驾驶员是Todd Ericson。之后飞机飞入预定发射地点，LauncherOne火箭也确实按照计划在太平洋时间凌晨12:50左右（东部时间下午3:50）脱离运载飞机。但几分钟后维珍轨道提出发射任务随即终止。

维珍轨道公司确认，“宇宙少女”机组和其他工作人员都安然无恙，但是这次试射却是一次令人失望的测试。维珍轨道公司首席执行官丹·哈特（Dan Hart）和副总裁威尔·波莫兰兹（Will Pomerantz）表示，新发射系统的首次试射任务都不会尽如人意，毕竟这也是为什么你需要测试的原因。

公司将从此次任务中收集很多有价值的数据，从中查找问题所在。一旦解决了问题，公司有可能将再次尝试，也许不用等待太久，因此维珍轨道公司在运载火箭管道方面一直很活跃，而且也有备用飞机随时可以起飞。

“LauncherOne火箭从运载飞机发射后成功给增压发动机点火，第一次试射时公司曾尝试了空中点火，”维珍轨道通过发言人对今天的测试任务发表评论说，“在第一阶段飞行最初时期发生了异常情况，因此测试任务安全终止。运载飞机‘宇宙少女’和机组人员均安全返回莫哈维航空和航天港，结束了此次任务。”