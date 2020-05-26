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韩国检方传唤三星掌门李在镕

2020/5/26 9:52:48来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月26日消息 据首尔广播公司电视台（SBS） 报道，韩国检方传唤三星掌门李在镕。三星集团继承人李在镕周二因2015年两家集团子公司的合并案被韩国检方传唤和质询。

李在镕此前被控向前总统朴槿惠及其亲信行贿，以促成三星物产与第一毛织合并，巩固其对家族企业的控制。他在2017年8月被法院一审判处有期徒刑5年，但后来改判为两年半，缓刑4年。

IT之家此前报道，李在镕近期就行贿丑闻向全国公开道歉，并表示不会将三星集团的管理权传给子女。

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关键词：三星李在镕

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