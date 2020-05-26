内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家5月26日消息 据首尔广播公司电视台（SBS） 报道，韩国检方传唤三星掌门李在镕。三星集团继承人李在镕周二因2015年两家集团子公司的合并案被韩国检方传唤和质询。
李在镕此前被控向前总统朴槿惠及其亲信行贿，以促成三星物产与第一毛织合并，巩固其对家族企业的控制。他在2017年8月被法院一审判处有期徒刑5年，但后来改判为两年半，缓刑4年。
IT之家此前报道，李在镕近期就行贿丑闻向全国公开道歉，并表示不会将三星集团的管理权传给子女。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有