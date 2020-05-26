科普：关于新基建，有些事实真相你需要知道

大家好，我是小枣君。

今天这篇文章，我想好好和大家聊一下新基建。

新基建是今年的关键词，社会关注度很高，网上各种各样的介绍文章也很多。作为ICT行业从业者，我也一直在密切关注新基建。我觉得网上的文章很多都不够理性，过于吹捧，淹没了一些值得关注的要点，所以，我借此机会和大家交流一下。

正文开始

所谓“新基建”，就是“新型基础设施建设”，主要包括七大领域：5G、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。

特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩，是能源网和交通网的东西，我不懂，不做评论。

我重点说一下剩下的四个领域，也就是5G、大数据中心、人工智能、工业互联网。

这些都是信息网的范畴。其实说白了，也就是我们之前常说的大物云移、5IABCDE那些东西。

这四个领域，更符合“新基建”的属性，更能体现数字经济特征，和中国目前紧迫的经济转型任务密切相关。

我们一个个来看。首先是5G。

Part 1：5G

一直以来，我都在呼吁大家理性客观地看待5G的发展。

没错，如果只从技术指标来看，5G确实是一个非常优秀的通信技术标准，也是近现代通信技术不断积累沉淀的结晶。

但是，在基础理论未获得突破的情况下，5G的性能指标并不是全面提升的。有所得，必有所失。从某种角度上来说，它是一种性能平衡的产物，并不完美。

5G当前的缺点，就是覆盖、功耗，还有投资。

它没有能力彻底取代现有的通信技术。换句话说，它是现有通信技术的一个补充，将和其它通信技术长期共存。

我们暂且不说蓝牙、Wi-Fi、NFC这些短距离通信技术，就长距离蜂窝通信来说，5G目前也做不到完全取代2/3/4G。

虽然5G名为第五代移动通信技术标准，但是在我个人看来，它应该是“第三代”。

1G根本就是一个试验品，不足以称为一代。2G才是真正的第一代移动通信技术，帮助人们实现了移动通话和短信需求。

3G开创了移动上网的先河，实现了通信内容的本质变化（从TDM语音到分组报文）。但是3G技术并不成熟，所以很快就上马了4G，相当于给3G打了一个补丁。

所以说，3G+4G，算是真正的“第二代移动通信技术”，开创了移动互联网时代。

5G，从技术上来说，我个人认为，还是在给3G/4G打补丁，并没有革命性升级，并不足以称为一代。但是，从网络性质来说，5G的连接对象，从人变成了物，它70%以上的服务场景，是物联网场景。站在这个角度来说，它被定性为“新一代移动通信技术”，又是当之无愧的。

我个人认为，5G的命运，不会像1G那么差，但很可能像3G一样，是一次摸索试探，是一次敲门。

太长远我不敢说，我可以肯定的是，未来十年，LTE将成为第二个2G，长期服务于整个人类社会。作为必不可少的基础打底网络，LTE肩负满足人类移动通信基本需求的使命。

基于LTE、由LTE改造而来的Cat.1、NB-IoT、eMTC，将是低功耗、广覆盖、中小微带宽需求物联网场景的主力（eMTC在国内应该会很难，但是国外难说）。LoRa这样的私有技术，视国家政策变化，将可能成为企业的第二选项。

大带宽、低时延的物联网场景，例如车联网、工业机器人等，才是5G的用武之地。这样的场景，需要漫长的时间孵化和成长。5G还要面临Wi-Fi 6等技术的竞争。

物联网场景对5G的需求没有想象中强烈，移动互联网场景也是如此。

在移动互联网方面，5G毕竟相比4G有速率提升，少部分用户会先行使用，但短期内不可能掀起大规模换机潮。普通用户没有更换5G手机的迫切需求，大部分都是正常手机老旧淘汰才会更换。现在手机普遍性能过剩，使用寿命也比以前更长，淘汰换机会更慢。

目前运营商公布的5G套餐用户数并不能说明问题。很多用户是4G手机用5G套餐，比如我。

（数据截止2020年4月底）

截止2019年年底，国内4G用户总数共有12.8亿户。我预测，按运营商现在的套路，估计1-2年后，5G套餐用户数会超过4G套餐用户数。但5G真实用户数要超过4G，起码还要3-5年。

对于运营商来说，面对5G也是心情复杂。我相信运营商内心深处是不愿意大力建设5G的。本来就经营困难，业绩进入拐点，营收大幅下降，还要花钱去建设5G，无疑是雪上加霜。但是，运营商的企业性质又决定了他们必须承担这个任务，为宏观大局做出牺牲。

根据最新数据，国内5G基站已经超过24万个。但事实上，大部分5G基站都是室外宏站，在现有2/3/4G站址上加挂5G AAU天线而已，新建难度并不是特别大。

最下面的是加挂的5G AAU有源天线

这几个月，运营商又砸了几千亿，主要是5G SA独立组网核心网的建设，还有承载网改造的钱。想必运营商也是比较肉疼的。

后续，5G开始做室内深度覆盖，买设备加做优化，这个投资更加恐怖。

5G并不是没有用，也不是不该建。而是说，5G的建设方式，应该是打造样板标杆，引导行业用户需求，按需建设。如果盲目建设，以现有的资源，很可能造成“有需求的地方没网络，有网络的地方没需求”这么一个尴尬的结果。

5G是物联网的代表，而不是物联网的全部。数字经济离不开的不是5G，而是物联网。

不久前，工信部25号文件对蜂窝物联网发展方向的指引，非常及时。我们不能盲目追捧5G，不能独宠5G。整个物联网技术格局需要认真规划。每一项技术都有自己的特点，物尽其用、协调发展，优势互补，才是王道。

Part 2： 大数据中心

再来说说大数据中心。

大数据中心就是DC（Data Center）。注意了，大数据中心不是大数据的中心，而是大的数据中心。它和大数据有关系，但不是专门为大数据技术建设的。

不管是数字经济还是数字社会，移动互联网还是产业互联网，但凡和数字（digital）打交道，核心能力就是连接和计算。你在信息技术领域做的任何事情，都绕不开它们俩。

刚才说的5G和物联网，都是连接技术。连接什么呢？连接终端和云？不对，连接需求和算力。所有应用的产生都源于需求，所有应用的实现都基于算力。连接只是算力的一个工具。

数据中心，都是算力中心。它里面的硬件软件，包括CPU（芯片）、内存、硬盘、操作系统、数据库、软件，都是算力资源。

建设数据中心，其实就是建设算力中心。这个东西就像发电站一样，通过5G、光纤等通信网络，源源不断地将算力输送到需求端。大数据中心，其实就是核电站，它有庞大的算力，可以给更多的用户提供服务。

数据中心

其实我一直觉得，新基建战略中的“大数据中心”应该删掉这个“大”字。现在单点算力越来越强大，边缘计算也在快速发展，算力可以变得更灵活，完全没有必要追求“大”。

算力下沉，到终端侧，到手机里，到路由器里，到基站里，在基站建一个边缘计算中心，一个“小数据中心”，可以满足低时延等特殊场景需求，也是新基建的一个好方向。

数据中心，是服务于企业上云的。企业拥抱云计算，就会需要数据中心。数据中心同样也服务于大数据和人工智能。云计算、大数据、人工智能，本身就是一条线。

云计算将算力资源集中化，进行灵活分配，提升使用效率，降低能耗。大数据在我看来，属于云计算。云计算的庞大计算能力和通信技术（例如5G）的庞大连接能力，为大数据技术的应用创造了条件。人们得以挖掘数据中的潜在价值，获得数据红利。大数据本身庞大的体量，加上云计算的能力，又给机器学习、深度学习提供了学习样本和学习效率保证，刺激人工智能的发展。

5G、物联网、云计算、大数据、人工智能，全部都是术。它们是工具，它们的目的，是在工业互联网、智慧城市、智慧农业、智慧物流、智慧医疗等场景中给传统产业赋能，帮助传统产业进行数字化转型。

扯远了，我们回到数据中心。

数据中心，我觉得有几个方面的问题需要考虑清楚。

首先，是寿命问题。

数据中心就是一台大电脑。电脑的能力主要取决于硬件。

内存和硬盘主要是看容量，技术规格升级并不是特别快。但CPU处理器不同，这个东西就是个芯片，之前一直都按半导体摩尔定律的速度发展，更新换代非常快。就算现在速率慢下来了，但也还是在不断升级，频率越来越高，核心数越来越多，能耗越来越低。我们买电脑买手机，会发现，今年还是最主流的配置，到了明年就落伍了，几年之后，就只能当废铁。

那么，数据中心会不会出现同样的情况呢？传统基建里面的铁路公路机场，都是十几年甚至几十年的使用寿命，这个投入回报是源源不断的。那数据中心，一次性投入下去，可以用多少年呢？

如果明年花同样的钱，建设的数据中心算力是今年的1.3~1.5倍，那么，我们今年建？还是明年建？这些都是需要进行详细规划和计算的。盲目上马建设，烧了几年电，最后变成废铁，这是谁都不希望看到的。

第二个问题，谁来建？

是运营商来建？还是华为、阿里、腾讯来建？

数据中心既像核电站，也像银行。企业关键的数据，都在数据中心。按理来说，数据放在自己手里最安全，但是，如果企业自己没有能力，那还是需要找一个信任的对象。一方面道德上值得信任，另一方面能力上值得信任（技术要足够强）。

云计算方面，全球最强的是亚马逊AWS，然后是微软和谷歌。因为一些特殊的原因，国内份额最大的是阿里云，占了差不多半壁江山，电信云、腾讯云是第二梯队，华为云这几年发力，增速也很快。

云计算这个东西，想要做其实很简单，大部分平台软件都有开源的，改改就能用。但是，凡是想要做好的，最终都选择了自研的道路，包括AWS，还有阿里的飞天。这些巨头砸了大量的资金和资源进行自研，才有了现在的市场份额。所以，一般的企业，根本不可能现在再入局云计算，尤其是公有云。

我个人还是比较看好阿里、腾讯、华为这样的私企民企做云。云和5G完全不一样，5G是移动通信网络，讲究规模效应，投资过于巨大，民企私企现阶段很难切入。但云还是可以的，量力而行，自然生长。目前的市场也验证了这一点。

数据中心的投资完全可以社会化，因为它有清晰的商业模式，也有回报率。

第三个问题，能耗。

和刚才5G一样，数据中心也是一个电老虎。虽然现在云计算都是基于虚拟化和容器技术，能够根据需求进行弹性伸缩，动态调整性能，但不管怎么调，它总归是有能耗的。

降低能耗，一方面寄希望于芯片工艺、AI控能等技术手段，另一方面就是将数据中心建在能源价格较低的中西部地区，或者纬度较高的北方寒冷地区。环境温度每低1℃，一个数据中心的空调电费一年下来，都能节省几百甚至上千万。

为了节能，甚至有厂商将数据中心建设在海底。

所以说，数据中心也不是可以随便想建就建的。选址、技术方案，都需要提前考虑清楚。

Part 3：人工智能

第三个要说的新基建领域，是人工智能。

作为最受关注的科技，AI人工智能实在是太火了。然而，越火的概念，泡沫越多。前几年人工智能更火，现在热度已经有所消退。上周还看到新闻，第一波人工智能独角兽，已经开始倒闭了。这其实是好事，回归理性，才能让一个技术得到更好的发展。

在新基建这么多领域里面，人工智能其实是最“虚”的一个。5G有基站，数据中心有机房，人工智能的很多东西，你根本看不见。所以说这种东西特别好忽悠，怎么吹都行。而真正做实际投入的团队和企业，反而容易被淹没和忽视，无法获得所需要的资源，创业难度更大。

人工智能的几个关键要素，算力、算法、数据。

算力就是芯片，这几天华为事件再次升级，全国上下又讨论了一圈芯片自研的困境，大家都成专家了，我就不多说什么了。

算法这块，也是需要长期积累和投入的，还需要根据场景进行不断优化，没有耐心和资源支持是搞不定的。

数据呢，我觉得隐私和伦理是最关键的问题。中国算是这方面环境最宽松的了，到底是优势，还是隐患，我也说不清，大家自己掂量吧。

总而言之，人工智能的投入是一个长期的过程。如何挤掉泡沫，如何鼓励和保护创新，如何建立健全的法制环境，是我认为最值得关注的点。

仔细想来，我觉得人工智能就不像一个基础设施，这是一个生态，更多是人才培养，还有平台支撑和环境维护。

Part 4：工业互联网

最后一个，工业互联网。

我再次呼吁，工业互联网还是改名产业互联网吧。工业互联网的叫法，实在不利于它的长远发展和普及。大部分老百姓都以为工业互联网是工业领域的事情。实际上，它包括工业、农业、交通运输、教育医疗、城市管理等各行各业。产业互联网的叫法，明显更为准确。

从本质来说，前面我们所说的5G、云计算、大数据，甚至人工智能，都是为产业互联网服务的。

产业互联网作为新基建来说，重点在软件而非硬件。我说的软件，是人和管理。

以工业为例，工业（产业）互联网，是要基于现有的管理流程、组织架构和生产模式，通过引入连接技术和计算技术，进行整个生产系统的重构。

买硬件设备，买软件功能，买平台服务，都是一次性资金投入，如果真的能带来效率提升，买了就买了，反正回报大于产出。

最大的问题是，IT/CT/OT系统替代了人，关键岗位是否有能力驱动这些技术？自己的流程制度设计，能不能发挥数字化的效力？

另外，上游供应链，还有下游经销商，系统是否也进行了升级？能否和自己进行平滑对接？如果不能做到一步到位，那么又该怎样进行阶段性升级？步子迈得太大，不行，迈得太小，也不行。这是很多企业拥抱信息化数字化将要面临的问题。

产业互联网涉及百行千业，它在每个行业落地都有一大堆的问题。万里长征，我们只是迈出了第一步，后来还有的是艰难险阻。

结 语

好了，四大领域，都说完了。意犹未尽，好多想说没说完，也有一些话想来想去不敢说。

很多人觉得，花钱容易，赚钱难。其实，对于新基建这样的投资来说，花钱一点都不容易。钱从哪里来，该怎么花，花在哪里才有用，花在哪里回报最大、最快，都是需要上层反复思考和掂量的。

这一波投资下去，短期的受益者肯定是设备商和服务商，但我们希望它们能够产生长期收益，真正驱动技术创新，吸引人才流入，推动产业链升级，并最终帮助我们国家实现数字经济转型。

这次机会如果错过，下一次真的不知道要等到哪一年了。